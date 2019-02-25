四川榮縣2日連3震！　當局急踩煞車「停止開採頁岩氣」

▲四川榮縣2日連3震，當地民眾在微博貼出災情照。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

四川省自貢市榮縣近日連3震，讓居民人心惶惶。當地昨日凌晨5時38分發生芮氏規模4.7的地震後，今（25）日上午8時40分及下午1時15分又分別發生規模4.3及4.9地震，震源深度均為5公里，不少市民擔心是因為當局開採頁岩氣所致。對此，榮縣縣委副書記、縣長鄭小清下午宣布，即日起，全縣停止開採頁岩氣。

據中國地震台網消息，四川自貢市榮縣今天下午1時15分發生芮氏規模4.9地震，震源深度僅5公里。這是該區2天以來第3次發生規模4以上的地震，造成最少2人死亡。

▲地震導致磚牆剝落。（圖／翻攝自微博）

從曝光的畫面顯示，地震當時高山鎮2位民眾正走在路上，不過卻遭2樓陽台掉落的護欄砸傷死亡；不少網友也在微博上傳災情照片，有些民宅不僅磚牆都剝落，連天花板都塌了下來；當地居民直指，連日的地震跟政府開採頁岩氣有關。

▲四川近日地震頻繁。（圖／翻攝自中國地震網）

針對市民的質疑，榮縣縣委副書記、縣長鄭小清今天下午已當面向榮縣群眾宣布，「自今日起，榮縣全縣範圍內停止開採頁岩氣。」

不過四川省地震局組織專家接受《新京報》訪問時表示，目前不能確定此次地震的發生與工業開採有關，此次連續發生地震的震源深度都在5公里左右，人類工業開採活動達不到這一深度，從目前掌握的情況看，仍然屬於天然構造地震範疇，相關問題還需要進一步研究論證。