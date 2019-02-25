　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

四川榮縣2日連3震！　當局急踩煞車「停止開採頁岩氣」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲四川榮縣2日連3震,四川,地震。（圖／翻攝自微博）

▲四川榮縣2日連3震，當地民眾在微博貼出災情照。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

四川省自貢市榮縣近日連3震，讓居民人心惶惶。當地昨日凌晨5時38分發生芮氏規模4.7的地震後，今（25）日上午8時40分及下午1時15分又分別發生規模4.3及4.9地震，震源深度均為5公里，不少市民擔心是因為當局開採頁岩氣所致。對此，榮縣縣委副書記、縣長鄭小清下午宣布，即日起，全縣停止開採頁岩氣。

據中國地震台網消息，四川自貢市榮縣今天下午1時15分發生芮氏規模4.9地震，震源深度僅5公里。這是該區2天以來第3次發生規模4以上的地震，造成最少2人死亡。

▲四川榮縣2日連3震,四川,地震。（圖／翻攝自微博）

▲地震導致磚牆剝落。（圖／翻攝自微博）

從曝光的畫面顯示，地震當時高山鎮2位民眾正走在路上，不過卻遭2樓陽台掉落的護欄砸傷死亡；不少網友也在微博上傳災情照片，有些民宅不僅磚牆都剝落，連天花板都塌了下來；當地居民直指，連日的地震跟政府開採頁岩氣有關。

▲▼四川地震頻繁。（圖／中國地震網）

▲四川近日地震頻繁。（圖／翻攝自中國地震網）

針對市民的質疑，榮縣縣委副書記、縣長鄭小清今天下午已當面向榮縣群眾宣布，「自今日起，榮縣全縣範圍內停止開採頁岩氣。」

不過四川省地震局組織專家接受《新京報》訪問時表示，目前不能確定此次地震的發生與工業開採有關，此次連續發生地震的震源深度都在5公里左右，人類工業開採活動達不到這一深度，從目前掌握的情況看，仍然屬於天然構造地震範疇，相關問題還需要進一步研究論證。

ET快訊
2月颱「蝴蝶」重回強颱！今年颱風季恐不妙？　彭啟明說話了
美女醫「戰」已婚男醫19次　男出庭當正宮面細數「在幹嘛」
南一中學生錄取「全球最難進大學」　獎學金千萬還包食宿旅遊
奧斯卡完整得獎名單／《幸福綠皮書》拿下最佳影片

關鍵字：四川,榮縣,地震,開採頁岩氣,頁岩氣

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

北京嚴重空污　公交集團：規定公車停紅燈應熄火

「兩會」召開在即　進京列車2／26日起將進行「二次安檢」

四川榮縣2日連3震！　當局急踩煞車「停止開採頁岩氣」

華聞快遞／兩市成交額破兆　三大股指均暴漲逾5%

遼寧爆盜獵100隻小斑海豹　保護區內「直接綁架」29隻活活嚇死

「好吃懶做」是真的有病！患者多為「男性青年」　網：難道我也是

嚴防大陸內地奶粉搶購潮　香港祭出「限奶令」

新華社時評：兩國元首的引領是中美經貿磋商前行的「動力源」

渤海探得1000億方天然氣田！　 可供百萬人口用上百年

美對華為鬆綁態度未明　華為高管嗆：川普意識到美國5G技術落後

病父昏迷37天！女兒挺7月肚求救　白沙屯媽祖回頭摸手「別哭我在」

「56不能亡」轟炸小巨蛋 　《傳說》開場粉絲嗨到爆

主人玩耍中暗算+毛巾誘惑學游泳　小水獺腳滑落水嚇逃：不玩了OQ

新北屁孩載妹「殺人式超車」　Gogoro車主被擊落呆看離去背影

Selina最厭世的大挑戰　氣pupu：沒看過女明星發脾氣？

長期胃酸逆流不要瘋狂吃藥！　理科先生：先改變生活型態

孫安佐公主抱19歲Q妹超Man！　調皮用「二頭肌訓練」上下舉起

袁詠儀出送命題「不年輕了」　張智霖回答完全是高手！

太甜！張嘉倪打籃球狂撒嬌　老公把她背上肩教投籃>///

公園看肖年人跳舞「舞魂上身」　阿伯偷瞄現學現賣還加碼頭轉

北京嚴重空污　公交集團：規定公車停紅燈應熄火

「兩會」召開在即　進京列車2／26日起將進行「二次安檢」

四川榮縣2日連3震！　當局急踩煞車「停止開採頁岩氣」

華聞快遞／兩市成交額破兆　三大股指均暴漲逾5%

遼寧爆盜獵100隻小斑海豹　保護區內「直接綁架」29隻活活嚇死

「好吃懶做」是真的有病！患者多為「男性青年」　網：難道我也是

嚴防大陸內地奶粉搶購潮　香港祭出「限奶令」

新華社時評：兩國元首的引領是中美經貿磋商前行的「動力源」

渤海探得1000億方天然氣田！　 可供百萬人口用上百年

美對華為鬆綁態度未明　華為高管嗆：川普意識到美國5G技術落後

北京嚴重空污　公交集團：規定公車停紅燈應熄火

UBA／我還能打！　韓杰諭傷後代表作挺身助勝

房價1字頭遍地開花　桃園八德千萬內能住大樓

男同志求婚選「泰勒絲的歌」　訂婚派對上…本尊現身Live彈唱！

HBL／奪冠隔年跌出4強　男甲史上第6次

酒駕致死修法改列殺人罪　法務部：最快27日明朗公佈

30萬顆水晶有多閃？「龍后」穿給你看　奧斯卡台上竟有施華洛世奇瀑布

「兩會」召開在即　進京列車2／26日起將進行「二次安檢」

顧立雄：保險業別因為資產增加申訴案變多　應盡快處理

14歲少年超市鴨蛋「孵化黃色小鴨」！　網驚：不敢吃雞蛋了

大陸熱門新聞

他借3600擺攤　8天狂吸7...

27歲女6年狂墮胎17次　子宮..

女大生看手機導航撞上法拉利48..

帥警激似林志穎！6年後「長這樣..

找小三？　正宮把赤裸男女綁樹上

浙江Orolay羽絨衣在美「賣..

2歲女童慘墜18樓　奇蹟生還

半癱媽帶4孩乞討　爆「一天賺近..

兩會前瞻／解放軍數兆軍費增幅　..

兩會前瞻／台商被川普掃到「颱風..

高鐵中的首列「變形金剛」來了！

大陸兩會3月登場　聚焦三大面向

娶同學媽媽　男大生：第一眼就迷..

氫化爐爆炸！男遭「火柱噴射」衝..

更多熱門

相關新聞

賴神直播賣番茄：多吃有益腸健康

前行政院長賴清德25日下午關心維冠倖存者洪家益，他前往台南市安南區，參加洪家益第一次直播賣番茄，為洪家益加油打氣。在直播過程中，賴清德也以醫師專業分享吃番茄的好處。

新北市14轄區　開放土壤液化查詢

四川自貢4.5級地震　2人遇難

20:55嘉義規模3.7地震　網喊有感

災難前兆？環太平洋連現地震魚、烏賊

讀者迴響

發燒話題

奧斯卡 好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

《還願》慈孤觀音引議　網：已招來不善

住宅轉租新制6/1上路　電費、押金上限全改

孫安佐新對象超萌真面目曝光：她是我的菜

他借3600擺攤　8天狂吸7.8萬

好市多驚瞥「斷貨神物」！網哭：終於等到

國小作業難倒家長　一條線神破解

打壓韓國瑜？晚宴等不到吉隆坡市長

「肥胖部位圖」驚曝光！少吃2樣瘦全身

66歲母扛蔬菜台北→台南！遭媳婦嗆噁爛

公婆用手狂彈兒子小GG！婆婆「恐怖回答」讓她崩潰

是真的！金鍾國甜喊宋智孝：老婆～

《還願》最驚恐場景！網QQ：毛炸了

不是情慾！伴侶有10跡象＝真的愛你

17歲少年借400萬名車　撞護欄四輪朝天嚇呆

男友「6超甜小舉動」＝認定妳是老婆

更多

最夯影音

更多

病父昏迷37天！女兒挺7月肚求救　白沙屯媽祖回頭摸手「別哭我在」

「56不能亡」轟炸小巨蛋 　《傳說》開場粉絲嗨到爆

主人玩耍中暗算+毛巾誘惑學游泳　小水獺腳滑落水嚇逃：不玩了OQ

新北屁孩載妹「殺人式超車」　Gogoro車主被擊落呆看離去背影

Selina最厭世的大挑戰　氣pupu：沒看過女明星發脾氣？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面