蔡英文參訪南化果園　盼中央與地方攜手行銷國外市場

▲蔡英文總統前往台南市參訪「南化果園」，佩戴斗笠、手套及手持剪刀，親自體驗芒果剪枝疏果過程。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

蔡英文總統3月1日下午前往台南市參訪「南化果園」，除肯定農民們的辛勞，並期盼在中央與地方政府攜手努力下，穩定農產品價格，大量的擴展國外行銷市場。

蔡英文總統抵達後，在農委會主委陳吉仲及台南市長黃偉哲陪同，和園主蔡明詳的講解及介紹下，佩戴斗笠、手套及手持剪刀，親自體驗芒果剪枝疏果過程。

蔡英文總統表示，今天的行程都在台南，早上我們去參加台灣的國際蘭花展，這個對於台南來講是一個很重要的產業。每一次的蘭花展都是一個很重要的機會，向臺灣的民眾和國外的買家展示我國蘭花的品質和產品競爭力，她也呼籲大家一定要來臺南看蘭花展，瞭解臺灣的蘭花確實很強，在有競爭性的品種及消費上，給予蘭花產業最大的支持。

蔡英文總統說，她也去參觀了「玉里果園」的棗子和「南化果園」的芒果。現在因為全球暖化和暖冬的因素，加上天災比較少，對於農產品價格的挑戰非常大。所以這幾年農委會與外貿協會非常努力的向國外市場拓展行銷，加上地方政府一起努力，希望聯手建構系統性的國外行銷體系，變成常態性的銷售管道。使農產品不是因為產量過多而外銷，而是因為本來就有常態性的國際行銷管道，也有足夠的需求量來吸納我們的農產品。

蔡英文總統也說，台灣的水果及農產品都非常優質。很多外國政府的代表也和她說，台灣的產品確實是優質，而且價格競爭力很強，所以很歡迎台灣的農產品進入他們的市場。現在是台灣大力開發國外行銷市場的重要時機，希望在中央與地方政府攜手努力下能大量的擴展。

蔡英文總統提到，這幾年農委會也推出了農產品的保險，一定程度的保障了農產品的價格，讓生產者因為天氣或自然因素所造成的損失，可以用保險來涵蓋，她也希望能多推廣，讓農民朋友都能得到保障。

蔡英文總統指出，稍早她和台南玉井的新住民朋友談話交流，瞭解他們在工作、家庭及其他層面上需要政府進一步的關懷，她覺得非常好。新住民朋友嫁到台灣，和夫家一起從事農業，融入台灣的社會，成為農業生產很重要的主力，並且也生了很多小孩。她很歡迎新住民加入台灣，也感謝她們讓台灣的人口成長有期待的可能性。

蔡英文總統也和農民朋友們座談，針對在全球暖化下農產品生產增多且因同時間上市，使價格受到衝擊的問題，如何維持價格的穩定，成為政府最大的考驗和挑戰。蔡英文總統也指示陳主委今年最重要的任務就是要維持農產品價格，讓農民的收入也能維持好，她也希望在農委會和外貿協會的努力下，能夠讓外銷的市場穩定。而針對農民提出的水源及水源區保護問題，蔡英文總統也指示陳主委能夠妥善解決。