救救我兒子！兒尋短安眠藥整罐吞　老父驚見淚眼求警救命

▲男子吞藥尋短，老父見警淚喊「救救我兒子」。（圖／蘆竹警分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

21歲的蔡姓青年與友人發生口角爭執，回家後又另因瑣事遭到父親責罵，兩相交疊，竟萌生死意，將整瓶助眠藥物開封吞食，致用藥過量，昏躺自宅社區大廳，正好巡邏員警到社區巡簽，老父見警淚喊「救救我兒子」，經員警緊急通知救護車送院救治，幸無大礙！

桃園市蘆竹警分局1日指出，該局南崁派出所警員李國駒、吳元耀兩人，昨日擔任深夜巡邏勤務時，循例來到蘆竹區南祥路上的某社區大樓巡簽，剛一下車走到大門，便看到一名男子躺在地上，跪坐在旁的父親驚慌失措，一見到警察救星，連忙大喊「救救我兒子」…

▲▼男子吞藥尋短，老父見警淚喊「救救我兒子」。（圖／蘆竹警分局提供）

員警發現這名年青人還有氣息，但是已經失去意識，於是緊急通知救護車前來救助。經瞭解，這名年輕男子2月28日因細故而與友人發生口角爭執，回家後又另因瑣事遭到父親責罵，兩相交疊，突生死意，竟將整瓶助眠藥物開封吞食，未考量後果，幸老父即時發現守護求助員警，將他緊急送醫救治。

蘆竹警分局呼籲，自殺不能解決問題，遇到困難應向親友求助，勿因一時衝動，造成憾事。

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