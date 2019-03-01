　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

獨家／FOREVER 21全面撤台　員工爆：早有預感，大家等遣散費

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

記者張妤瑄／台北報導

美國快時尚品牌FOREVER 21今（3／1）爆出台灣僅剩的東區忠孝店確定於本月底（3／31）熄燈，全面退出台灣市場，屆時店內50多名員工也將面臨失業困境。有員工私下向《ETtoday》透露：「其實早有預兆，（忠孝店）代理店長從（2018）8月開始做，但一直無明確升職與加薪，其實就是徵兆。」

員工其實私下也有感覺，撐到最後一刻只因「大家都等著要拿遣散費。」

▲▼ FOREVER 21捷運忠孝敦化站東區店，FOREVER 21,F21。（圖／記者張妤瑄攝）

▲ FOREVER 21忠孝店將於3月31日收攤。（圖／資料照／記者張妤瑄攝）

FOREVER 21去年（2018）9月19日傳出ATT 4 Fun信義店收攤消息，9月23日打烊後就宣告收攤，短短5天內就正式結束營業，讓新聞出來後還半信半疑的基層員工相當憤怒。這回該公司學乖，1個月前就先預告，按照勞基法規定走，給員工準備時間。

回顧3年半前，2015年暑假FOREVER 21看準台灣快時尚市場商機，一個月內在台北連開兩間店，分別是首店ATT 4 Fun與捷運忠孝敦化東區店，當時也確實風光，消費者得排一個多小時才能逛店，盛況空前。

▲Forever 21信義店開幕（圖／記者張一中攝）

▲FOREVER 21當年開幕時，盛況空前，得排一個多小時才內進店逛街。（圖／資料照／記者張一中攝）

不過，2018年9月底信義區指標店收攤後，就有業界人士直言「接下來東區店面有極大可能也會撤台。」不過對此員工表明「當時不知道」，如今業界傳聞成真，加上該品牌在台無辦公室，一直靠「店長」當對外窗口，重視台灣市場的程度，其實眾人心理都有譜。

▲FOREVER 21信義店。（圖／記者張妤瑄攝）

▲FOREVER 21首店在去年9月熄燈時，業界就有預感東區店也將收攤。（圖／資料照／記者張妤瑄攝）

即將收攤的東區店，3層樓店面逾562坪，坪數大，但實際採訪消費者卻被認為「不好逛」。民眾蔡小姐表示：「陳列高度上上下下，擺的高高，看起來很難逛。」陳先生則說：「天花板超低，配合黃光，空間壓迫感很強，陳列又很擠，其實很難逛。」

▲Forever 21。（圖／記者田暐瑋攝）

▲FOREVER 21在消費者心中好感度不是太高，特別是店裝與陳列方式。（圖／資料照／記者田暐瑋攝）


▲FOREVER 21忠孝店將於3月底收攤，此舉意味全面撤台。

ET快訊
開車上貓空賞杏花　妻指揮夫倒車「打錯檔」釀悲劇！
快訊／北市男詭異昏卡靜止車底！鄰嚇「那裡有人」救出臉全傷
特斯拉新車最高調降343萬元　現任車主怒轟：把我們當盤仔？
阿里山大火燃燒破12小時「濃煙衝頂」　民眾驚：像火山爆發

關鍵字：Forever21,Forever 21,快時尚,平價品牌,F21

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

獨家／FOREVER 21全面撤台　員工爆：早有預感，大家等遣散費

永和首間電影院！看片只要1元　民眾排12小時搶票並享3大服務

影／228連假優惠懶人包！超商咖啡買一送一　85度C「夢幻飲品」2杯85元

騎士哼唱下一秒「摔到分手」...　歌詞像粗話網笑：真的媽你個X

Selina：我媽怎麼會喜歡我爸！　年輕任媽長相「根本任容萱」

任容萱約會新對象「撞臉林書豪」　羞曝對方185公分：有種被保 護的感覺

第一次旅行張智霖不在身邊.. 　袁詠儀不習慣爆哭：他跑不掉了

「水鬼」靠意志闖硬漢路挑戰　海龍蛙牌直接釘入血肉胸膛

巴西亞馬遜叢林驚現「巨屍」　10噸座頭鯨樹叢內離奇死亡

228前夕用魷魚粥砸蔣中正銅像　他狂喊殺人魔王：為轉型正義

雪橇犬怕電扶梯...腿軟不敢上去 爸男友力MAX「一把抱起」：走吧

接送小孩校門口驚見「國際級男神」　 網友爽翻：離我好近！

崔振赫忘記孟耿如名字　納豆安慰：反正她是別人的XD

獨家／FOREVER 21全面撤台　員工爆：早有預感，大家等遣散費

永和首間電影院！看片只要1元　民眾排12小時搶票並享3大服務

影／228連假優惠懶人包！超商咖啡買一送一　85度C「夢幻飲品」2杯85元

記住後很難矯正！　不希望鸚鵡學的字…千萬別在鳥寶面前說

「地瓜葉能排毒！」誇張網路謠言滿天飛　逾8成與飲食有關

扯帽害摔畫面曝光！中年婦轉頭「臉浮詭笑」…孕婦空白5秒嚇爆哭

日本電影奧斯卡得獎名單出爐！　《小偷家族》奪8獎大贏家

阿里山驚傳「台灣黑熊」出沒！24秒影片LINE瘋傳　山友嗨爆了

高中木聯／黃震武7局好投　穀保晉級8強保住衛冕希望

獨家／「大咖韓星」在饒河夜市　素顏喝珍奶⋯走出店家悲劇了

金正恩正式會晤阮富仲　北韓領導人時隔55年再訪越南

The North Face大走復古風！推出會呼吸的丹寧系列　加上黑標更帥氣

高雄世運5萬人合唱《Lost Stars》　魔力紅主唱感動：下次還要再見！

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

消費熱門新聞

李英宏馬念先帶路朝聖經典台菜

獨／F21撤台　「大家等遣散費..

永和首間電影院228登場看片僅..

通通喝起來！228連假優惠懶人..

咖啡買一送一！228連假優惠統..

淡水人久等了「美麗新廣場」全館..

經典Ultraboost 19..

永和首間電影院開幕！看電影只要..

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

逛燈會以前　先衝屏東質感小店！

最怕飲料去冰　這5點讓店員崩潰

殺破行情！只要118萬就能開賓..

228連假來了！超商咖啡買一送..

京都的文具時光　好想喝抹茶呀！

更多熱門

相關新聞

快訊／Forever 21全面退出台灣

美國快時尚品牌Forever 21去年中秋節才驚傳收掉ATT 4 FUN專賣店，如今事隔5個月，再為台灣市場投下震撼彈，傳出忠孝門市不堪虧損也要收場，預計於3月底全面退出台灣，屆時Forever 21內的50多名員工都將面臨失業；對此，記者實際3度去電忠孝門市詢問，但卻都無人接聽，暫難得知內部員工反應。

F-21戰機亮相印度航空展

HOT／國際潮人鎖定ZARA白靴

面對快時尚退燒Uniqlo、Zara這樣做

ZARA爆紅790元小豬包補貨啦！

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 傅崐萁 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

12歲姊姊肉身護弟燒死　父告別式淚崩

她摩鐵見黑影 　老公驚喊「快逃」被拉手跟出

李沛旭認分手蔡淑臻！曝「心痛內幕」

「我懷孕了」牙助18天後開除怒告

UBA球員驚傳死訊！23歲車禍驟逝

今晚11點開搶！台北飛大阪只要220元

臉爛半張！20歲女「那邊炸綠膿」醫驚

劉品言法文超強！

李沛旭PO照分手有預兆

轟一聲炸醒高雄　網驚：屏東都聽到了

孫女要截肢！嬤折壽換痊癒結局淚崩

賽前搞一夜情　女選手淪A片廠商人選

爸穿入殮衣笑逛兒新房　他掉淚：好想你

媽嚇壞　5歲妹自剪髮：Momo叫我做的

快訊／動力火車尤秋興訂婚了！

更多

最夯影音

更多

騎士哼唱下一秒「摔到分手」...　歌詞像粗話網笑：真的媽你個X

Selina：我媽怎麼會喜歡我爸！　年輕任媽長相「根本任容萱」

任容萱約會新對象「撞臉林書豪」　羞曝對方185公分：有種被保 護的感覺

第一次旅行張智霖不在身邊.. 　袁詠儀不習慣爆哭：他跑不掉了

「水鬼」靠意志闖硬漢路挑戰　海龍蛙牌直接釘入血肉胸膛

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面