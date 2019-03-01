獨家／FOREVER 21全面撤台　員工爆：早有預感，大家等遣散費

記者張妤瑄／台北報導

美國快時尚品牌FOREVER 21今（3／1）爆出台灣僅剩的東區忠孝店確定於本月底（3／31）熄燈，全面退出台灣市場，屆時店內50多名員工也將面臨失業困境。有員工私下向《ETtoday》透露：「其實早有預兆，（忠孝店）代理店長從（2018）8月開始做，但一直無明確升職與加薪，其實就是徵兆。」

員工其實私下也有感覺，撐到最後一刻只因「大家都等著要拿遣散費。」

▲ FOREVER 21忠孝店將於3月31日收攤。（圖／資料照／記者張妤瑄攝）



FOREVER 21去年（2018）9月19日傳出ATT 4 Fun信義店收攤消息，9月23日打烊後就宣告收攤，短短5天內就正式結束營業，讓新聞出來後還半信半疑的基層員工相當憤怒。這回該公司學乖，1個月前就先預告，按照勞基法規定走，給員工準備時間。

回顧3年半前，2015年暑假FOREVER 21看準台灣快時尚市場商機，一個月內在台北連開兩間店，分別是首店ATT 4 Fun與捷運忠孝敦化東區店，當時也確實風光，消費者得排一個多小時才能逛店，盛況空前。

▲FOREVER 21當年開幕時，盛況空前，得排一個多小時才內進店逛街。（圖／資料照／記者張一中攝）



不過，2018年9月底信義區指標店收攤後，就有業界人士直言「接下來東區店面有極大可能也會撤台。」不過對此員工表明「當時不知道」，如今業界傳聞成真，加上該品牌在台無辦公室，一直靠「店長」當對外窗口，重視台灣市場的程度，其實眾人心理都有譜。

▲FOREVER 21首店在去年9月熄燈時，業界就有預感東區店也將收攤。（圖／資料照／記者張妤瑄攝）



即將收攤的東區店，3層樓店面逾562坪，坪數大，但實際採訪消費者卻被認為「不好逛」。民眾蔡小姐表示：「陳列高度上上下下，擺的高高，看起來很難逛。」陳先生則說：「天花板超低，配合黃光，空間壓迫感很強，陳列又很擠，其實很難逛。」

▲FOREVER 21在消費者心中好感度不是太高，特別是店裝與陳列方式。（圖／資料照／記者田暐瑋攝）



▲FOREVER 21忠孝店將於3月底收攤，此舉意味全面撤台。

