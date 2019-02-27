視察屏東東港漁港　蘇貞昌：漁船船員適用彈性工時

▲行政院長蘇貞昌27日視察東港漁港，宣布漁船船員適用彈性工時。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

行政院長蘇貞昌27日視察屏東縣東港魚市場，並宣布漁業適用彈性工時的政策，未來得由勞雇雙方依實務訂定工時與休例假，以符合漁業實際需求。

蘇貞昌指出，東港漁港建港60年，目前的問題在於深度不夠，大船出入不便，他已允諾將港口挖深，讓大船可出入，請相關部會設計、發包及施工，儘速妥善執行東港漁港改善工程，使更多船隻可停靠漁港且更安全，貨物出入更方便。

▲▼蘇揆視察東港漁港，和漁工打招呼及漁貨不落地。

蘇貞昌表示，蔡英文總統極為關心漁民與漁港，再三指示要解決漁民的需要。去2018年行政院核定「東港鹽埔漁港計畫」，將挹注1.4億元，並推動魚貨不落地政策，以符合歐盟標準，盼提升鹽埔漁港水準，改善漁民生計，使屏東有更好的發展。

隨後，蘇院長前往東港東隆宮參拜祈福，祈求風調雨順、國泰民安、漁船滿載；稍晚則至大鵬灣主燈區參觀「2019台灣燈會」。

農委會表示，為確保魚貨品質衛生，該會於2017年6月訂頒「輸銷歐盟漁獲物魚市場及卸魚場衛生管理作業要點」，要求人車管制、魚貨不落地等規範，其中在東港已投入3千200萬元。另規劃今年在東港新建國內首座低溫HACCP （危害分析重要管制點）櫻花蝦拍賣場；明年更規劃改善東港生鮮魚市場，以符合HACCP市場標準。