路邊空地持道具槍Cosplay拍照　驚嚇婦人遭警送辦

▲手遊粉絲大街上持道具槍角色扮演拍照，驚嚇路人遭警送辦。（圖／蘆竹警分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「警察先生，您緊來，這裡發生歹徒持槍押人代誌！」某知名手機遊戲的3名男女粉絲，14日在未經申請核准下，擅自在桃園蘆竹區南崁路邊，拍攝「持槍押人角色扮演」遊戲照片，並打算公開在其社群網站粉絲專頁供人觀賞，因為場景太逼真，致附近民眾，以為是情人節有情侶因感情糾紛，發生「押人談判」事件，趕緊向警方報案！

蘆竹警分局南竹派出所員警今天指出，在接獲報案火速趕赴現場將這3名男女團團包圍後，才發現原來是手機遊戲粉絲在拍攝「角色扮演」照片，於是趕緊與當地里長呂理粲一同向附近民眾說明情況，並安撫大家的情緒。其中一名受驚嚇的婦人在接受警方訪談時，雙手甚至還抖個不停。

▲▼手遊粉絲大街上持道具槍角色扮演拍照，驚嚇路人遭警送辦。（圖／蘆竹警分局提供）

雖然行為人知道闖了大禍，不斷向大家道歉，但是在大馬路旁持仿真的玩具槍拍攝照片，並未經過主管機關核准，業已違反「社會秩序維護法」，且已嚇到了附近民眾，引發公眾恐慌。員警隨後將行為人連同攝影師共3人帶返派出所內，並於調查完畢後依違反「社會秩序維護法」，函送桃園地方法院簡易庭裁處。

蘆竹警分局呼籲，倘有計畫外拍或其他相關性質活動，使用仿真道具槍或其他物品時，請務必於事先向主管機關申請核准並副知警察機關，以免受罰。