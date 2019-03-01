跑錯包廂！KTV前4屁孩鬥毆　「掃把、安全帽」成他們武器

地方中心／嘉義報導

嘉義市友愛路上的歌神KTV前，2月28日凌晨有民眾在外鬥毆，4人拿著掃帚、木棍跟安全帽當武器，民眾錄下PO網後後網友嘲諷「根本就是小屁還在打架」，警方循線傳喚鬥毆的4人到案，釐清雙方是因為走錯包廂嗆聲，酒後才會上演全武行，訊後將依法究辦。

有民眾將當晚鬥毆畫面拍下上傳臉書社團「黑色豪門企業」，並寫下「慶祝228，喝醉鬧事」，影片中一方人馬持安全帽猛打嗆聲「打我們的人是不是？」而另外一方也持木棍、掃帚反擊，一名左耳貼著紗布的男子則被友人架離。有網友在底下留言「嘉義KTV日常」、這根本就是小屁孩在打架而已嘛」、「試著切他中路～」、「那間不意外，很常了」、「 要打去練舞室打」。

警方調查，高姓男子（20歲）籍祈姓男子（24歲）為了慶祝友人出院，到歌神KTV內一同飲酒歡唱，但另一間包廂的郭姓男子（21歲）卻走錯包廂，反被對方嗆聲，郭男氣得找來另名郭姓胞兄（24歲）助陣，雙方在KTV門口持安全帽、木棍及掃帚互毆，而耳朵包著紗布的友人則被拉離現場。

嘉義警方調閱監視器掌握雙方身分後，1日凌晨傳喚4人到案說明，他們酒醒一到派出所就以台語致歉「金拍謝」，並供稱是因為走錯包廂起口角才會互毆，警方訊後依法送辦。

▼因為跑錯包相互嗆，雙方在KTV門口持安全帽、掃帚鬥毆。（圖／翻攝自黑色豪門企業）



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