林鄭月娥駁民族黨上訴　「香港是中國不可分離的部分」

大陸中心／綜合報導

香港特區行政長官林鄭月娥26日上午主動接見記者，說明收到北京政府首度來函，內容表明支持香港政府依法禁止香港民族黨運作、重申特區政府保護領土完整職責，並要求針對此事提交報告。

香港保安局去年7月以「煽動內地是敵人」為由，擬引用《社團條例》禁止香港民族黨運作，並於9月刊憲，正式禁止民族黨運作，但仍保有上訴權利。民族黨負責人陳浩天為此提出上訴。

林鄭月娥表示，公函內容包括：1.依據《中華人民共和國憲法》和《中華人民共和國香港特別行政區基本法》，香港特區應當依法履行維護國家安全的憲制責任、香港特區是中華人民共和國不可分離的部分，是直轄於中央人民政府、享有高度自治權的地方行政區域、2.維護國家主權、統一和領土完整是特區政府的職責，也是包括香港同胞在內全中國人民的共同義務、3.特區行政長官依法對中央人民政府和香港特區負責，中央已要求行政長官就依法禁止香港民族黨運作等有關情況提交報告。

▼香港特區行政長官林鄭月娥。（圖／香港特區政府）

她說，在特區政府禁止民族黨運作的事件中，中央絕無干預，向中央報告此事是為了解釋事件經過，絕無削弱「一國兩制」或影響香港自治的疑慮，並澄清，中央來函表示支持，是對特區政府的肯定；而要求提交報告，則展現特首對中央政府、人民負責的憲政責任。

最後，林鄭月娥強調，上週二駁回民族黨的上訴，禁止其運作是經過通盤的考慮，也表明香港政府對港獨「零容忍」的立場。