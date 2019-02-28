川金二會落幕　王毅會北韓副外相「交換共同關心的問題」

大陸中心／綜合報導

川金二會今（28）日落幕，雙方雖然沒有達成任何協議，但強調在去核議題上會持續對話。大陸外交部發言人陸慷今天下午證實，北韓外務省副相李吉成今天訪問中國大陸，雙方將就兩國關係和共同關心的問題交換意見。

大陸外交部今天舉行例行記者會，不少媒體關心川金會「未達成協議」引發的後續輿論。陸慷在會上表示，朝鮮半島核問題已經很多年了，解決這一問題肯定不是一蹴而就、非常容易的過程。

陸慷也稱，「去一年多來，雙方能夠重新回到政治解決的正確軌道，這再次證明，雙方一定要展現出誠意，真正地相向而行，堅持通過對話協商解決問題。」他表示，從目前報導上看，雙方可能還會繼續談，我們希望雙方能夠繼續保持這樣的對話。

▲川金二會今天協議未成而結束。（圖／路透社）

大陸外交部稍早也在官網發布文章，證實北韓外務省副相李吉成訪問北京的消息。大陸國務委員兼外交部長王毅表示，國際社會高度關注剛剛結束的朝美領導人河內會晤，雙方談判已經進入深水區，難免會遇到這樣的困難。

王毅強調，透過對話，政治解決朝鮮半島問題的大方向已經明確，即實現半島完全無核化，同時建立半島和平機制，這一朝美領導人在新加坡會晤達成的重要共識符合包括朝美在內國際社會的共同願望。他也表示，「中國有句話，好事多磨、前景可期，希望雙方堅定信念、保持耐心，並繼續對話、相向而行，朝著既定目標做出不懈努力；中國也願繼續為此發揮建設性作用。」

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