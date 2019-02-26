「位高第3號人物」梵蒂岡財務總管性侵2男孩　罪名成立

▲派爾。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

梵諦岡77歲的財務總管派爾（George Pell）26日被澳洲法庭裁定性侵兒童罪名成立，他不認罪而是提出上訴。身為梵蒂岡「第3號人物」，在過往被定罪的天主教神職人員中，他是層級最高的一位。

澳洲籍的派爾經常採取保守觀點，他2014年被傳喚到羅馬負責管理梵諦岡的財務狀況，經常被描述為教會內排名第3的人員。陪審團發現，派爾1996年在墨爾本一座大教堂的房間內侵犯2名唱詩班的男孩。判決書去年12月出爐，但由於法律因素近期才公開。

檢方表示，派爾1996年在房間發現2名約13歲的男孩，強迫他們做出猥褻行為，他在1997年又虐待其中另一名男孩。諷刺的是，教宗方濟各（Pope Francis）才剛舉行完旨在探討性侵問題的高峰會。

一位匿名的受害者表示，這個案件讓他感到壓力，由於過往受到虐待，他經歷了羞恥、寂寞、沮喪與掙扎等負面情緒，「就像其他倖存者一樣，我花了很多年時間才明白這對我造成的影響。」

澳洲天主教主教會議說，這個消息震驚了澳洲以及全世界的許多人，誓言要讓教會成為「全體人員的安全所在」。派爾則強烈否認這些罪名，他26日發布聲明強調自己的清白，現在他正等待提出上訴的結果。