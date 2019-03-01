兩會「明星委員」提案回顧　姚明、成龍、馮小剛續任2019

▲ 成龍在2018全國兩會 。（圖／視覺中國）

大陸中心／綜合報導

全國兩會倒計時，每年的明星政協委員都是關注焦點。今年有知名藝人成龍、導演馮小剛、中國籃球協會主席姚明、前奧運乒乓冠軍王勵勤等等。成龍在去年參與「制定保護國格與民族尊嚴專門法」的提案，姚明則是提出「小籃球」，推出針對12歲以下青少年的籃球推廣計劃。

據悉，第十三屆政協委員會名單中，各界和各政治團體委員共2158人，有38人都曾是十二屆委員。其中，文化藝術界和體育界人士代表共143人，他們中有廣為熟知的藝人成龍、導演馮小剛、中國籃協主席姚明等。

▲成龍在2018年文藝界別小組討論時被採訪。（圖／視覺中國）

成龍近年提案

2018 制定保護國格與民族尊嚴專門法

包括成龍在內的38位文藝界全國政協委員聯合遞交關於「制定保護國格與民族尊嚴專門法」的提案，將嚴重侮辱中華人民共和國國格、侵犯中華民族尊嚴、侮辱民族英雄、革命先烈，或宣揚日本軍國主義、法西斯主義及日本武士道精神的行為，納入刑法處罰的範疇。

此外，成龍在全國政協委員第13屆會議上，被問到對合拍片的看法。他表示，「現在只有一種電影叫『中國電影』，香港電影也是中國電影」，有些電影比較Local（本地），只是拍給香港人看，但香港也可以拍電影給全中國看，所以香港電影等於中國電影。

2017 環保公益投資專利

成龍在全國政協十二屆五次會議舉行各界別分組討論會時，向大家匯報了自己這些年在環保事業上做的工作，其中有自己投資的環保專利項目，包括了「簽名水瓶」以及空氣清新機等等。

成龍表示，「我參加過很多活動，見過無數的沒有被處理的礦泉水瓶，有時參加一些會議，看到很多水瓶只喝了一口就要被扔掉，我還心痛，所以我自己投資了項目，設計水瓶蓋能夠寫下人名，現在這個項目已經拿了專利。」

成龍還說，自己十分關心霧霾問題，「我已經投資了有關霧霾問題的項目，請到了科學家製作了空氣清新機，我不知道能不能大範圍可行，但我想有機會拿過來跟大家分享，哪怕只是建言獻策也好，希望能為我們現在的環境出一點點力。」

此外，就「中國如何應對好萊塢大片的衝擊問題」，成龍在全國政協十二屆五次會議記者會上表示，好萊塢大片進來對國產影片壓力很大，但是這樣的壓力是好的，面對好萊塢的沖擊，國產電影更要有自信，不能關起門拍電影，雖然國產電影走出去很難，「但是我國也有了更多機會看到了別人的東西。」

▲外號「移動長城」的前任籃球員姚明，他226公分的身高引人注目。（圖／視覺中國）

姚明近年提案

2018「小籃球」推廣計劃

姚明去年的提案是「小籃球」，是中國籃協推出的針對12歲以下青少年的籃球推廣計劃，規則根據成人比賽修改，使用優化設計適合青少年兒童使用的小尺寸籃球、降低高度的籃筐和小型球場，針對大陸的六年學制，劃分為了U12、U10、U8和U6等競賽年齡段。

姚明受訪表示，「我們現在經常吃飯的時候，看到一個小碗小筷子給孩子，那我們籃球也要做出這樣的變化，使更多的青少年兒童在低年齡層次上，也可以接觸到籃球產生興趣。」

▲2018政協開幕上，體育界人士現身。（圖／視覺中國）

2017競技體育定位

姚明在體育界展開的小組討論會上表示，要在新的社會形態、時代背景下，再次對競技體育的功能定位進行思考，「這決定了我們未來操作、管理、監督的辦法，最後才能實現目標。」

在全國政協十二屆五次會議小組會議上發言時，姚明說，2019年籃球世界杯、2020年東京奧運會和2022年北京冬奧會，都需要去系統的思考。

2016突破體育產業發展瓶頸

姚明當年的提案題為《轉變管理思路，盤活體育場館，突破體育產業發展瓶頸》，如果體育賽事審批改為備案必將會有更多的體育賽事開放，而體育場館作為賽事的落腳點，需要更市場化的管理才能跟得上賽事的落地。

▲馮小剛曾拍過《非誠勿擾》、《老炮兒》、《我不是潘金蓮》等電影。（圖／視覺中國）

2018 當前需要培養年輕導演

在去年全國政協文藝界別聯組會議上，馮小剛發言稱，目前電影市場的火爆和青年導演人才的缺乏存在巨大反差，呼籲國家新聞出版廣電總局電影局從每年的電影專項基金中拿出更多資金，對青年導演培養給予更大力度支持，「現在中國電影的當務之急是要把年輕導演扶植好。」

馮小剛說，很多新導演都被交給市場去賭博，存在大量拔苗助長的現象，這會造成青年人才早衰；導演這份職業需要實踐，光靠電影學院培養是不夠的，需要傳幫帶。

馮小剛舉例稱，3年前中國電影導演協會已經在電影局指導下，開展了名為「青蔥計劃」的青年導演扶持計劃，每年選出30名青年導演，組織全行業的編劇、導演、攝影師等一線頂級前輩給青年導演執導，最終選出5個青年導演的項目。但這還不夠，馮小剛呼籲電影局可以給予「青蔥計劃」等青年導演扶持計劃更多支持。

▼ 馮小剛在文藝界別小組發言 。（圖／視覺中國）