　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

兩會「明星委員」提案回顧　姚明、成龍、馮小剛續任2019

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 成龍,2018政協，2018兩會 。（圖／視覺中國）

▲ 成龍在2018全國兩會 。（圖／視覺中國）

大陸中心／綜合報導

全國兩會倒計時，每年的明星政協委員都是關注焦點。今年有知名藝人成龍、導演馮小剛、中國籃球協會主席姚明、前奧運乒乓冠軍王勵勤等等。成龍在去年參與「制定保護國格與民族尊嚴專門法」的提案，姚明則是提出「小籃球」，推出針對12歲以下青少年的籃球推廣計劃。

據悉，第十三屆政協委員會名單中，各界和各政治團體委員共2158人，有38人都曾是十二屆委員。其中，文化藝術界和體育界人士代表共143人，他們中有廣為熟知的藝人成龍、導演馮小剛、中國籃協主席姚明等。

▲▼ 成龍,2018政協，2018兩會 。（圖／視覺中國）

▲成龍在2018年文藝界別小組討論時被採訪。（圖／視覺中國）

成龍近年提案

2018 制定保護國格與民族尊嚴專門法

包括成龍在內的38位文藝界全國政協委員聯合遞交關於「制定保護國格與民族尊嚴專門法」的提案，將嚴重侮辱中華人民共和國國格、侵犯中華民族尊嚴、侮辱民族英雄、革命先烈，或宣揚日本軍國主義、法西斯主義及日本武士道精神的行為，納入刑法處罰的範疇。

此外，成龍在全國政協委員第13屆會議上，被問到對合拍片的看法。他表示，「現在只有一種電影叫『中國電影』，香港電影也是中國電影」，有些電影比較Local（本地），只是拍給香港人看，但香港也可以拍電影給全中國看，所以香港電影等於中國電影。

▲▼ 成龍,2018政協，2018兩會 。（圖／視覺中國）

2017 環保公益投資專利

成龍在全國政協十二屆五次會議舉行各界別分組討論會時，向大家匯報了自己這些年在環保事業上做的工作，其中有自己投資的環保專利項目，包括了「簽名水瓶」以及空氣清新機等等。

成龍表示，「我參加過很多活動，見過無數的沒有被處理的礦泉水瓶，有時參加一些會議，看到很多水瓶只喝了一口就要被扔掉，我還心痛，所以我自己投資了項目，設計水瓶蓋能夠寫下人名，現在這個項目已經拿了專利。」

成龍還說，自己十分關心霧霾問題，「我已經投資了有關霧霾問題的項目，請到了科學家製作了空氣清新機，我不知道能不能大範圍可行，但我想有機會拿過來跟大家分享，哪怕只是建言獻策也好，希望能為我們現在的環境出一點點力。」

此外，就「中國如何應對好萊塢大片的衝擊問題」，成龍在全國政協十二屆五次會議記者會上表示，好萊塢大片進來對國產影片壓力很大，但是這樣的壓力是好的，面對好萊塢的沖擊，國產電影更要有自信，不能關起門拍電影，雖然國產電影走出去很難，「但是我國也有了更多機會看到了別人的東西。」

▲▼ 姚明,2018政協,2018兩會。（圖／視覺中國）

▲外號「移動長城」的前任籃球員姚明，他226公分的身高引人注目。（圖／視覺中國）

姚明近年提案

2018「小籃球」推廣計劃

姚明去年的提案是「小籃球」，是中國籃協推出的針對12歲以下青少年的籃球推廣計劃，規則根據成人比賽修改，使用優化設計適合青少年兒童使用的小尺寸籃球、降低高度的籃筐和小型球場，針對大陸的六年學制，劃分為了U12、U10、U8和U6等競賽年齡段。

姚明受訪表示，「我們現在經常吃飯的時候，看到一個小碗小筷子給孩子，那我們籃球也要做出這樣的變化，使更多的青少年兒童在低年齡層次上，也可以接觸到籃球產生興趣。」

▲▼ 姚明,2018政協,2018兩會。（圖／視覺中國）

▲2018政協開幕上，體育界人士現身。（圖／視覺中國）

2017競技體育定位

姚明在體育界展開的小組討論會上表示，要在新的社會形態、時代背景下，再次對競技體育的功能定位進行思考，「這決定了我們未來操作、管理、監督的辦法，最後才能實現目標。」

在全國政協十二屆五次會議小組會議上發言時，姚明說，2019年籃球世界杯、2020年東京奧運會和2022年北京冬奧會，都需要去系統的思考。

2016突破體育產業發展瓶頸

姚明當年的提案題為《轉變管理思路，盤活體育場館，突破體育產業發展瓶頸》，如果體育賽事審批改為備案必將會有更多的體育賽事開放，而體育場館作為賽事的落腳點，需要更市場化的管理才能跟得上賽事的落地。

▲▼ 馮小剛,2018政協,2018兩會（圖／視覺中國）

▲馮小剛曾拍過《非誠勿擾》、《老炮兒》、《我不是潘金蓮》等電影。（圖／視覺中國）

2018 當前需要培養年輕導演

在去年全國政協文藝界別聯組會議上，馮小剛發言稱，目前電影市場的火爆和青年導演人才的缺乏存在巨大反差，呼籲國家新聞出版廣電總局電影局從每年的電影專項基金中拿出更多資金，對青年導演培養給予更大力度支持，「現在中國電影的當務之急是要把年輕導演扶植好。」

馮小剛說，很多新導演都被交給市場去賭博，存在大量拔苗助長的現象，這會造成青年人才早衰；導演這份職業需要實踐，光靠電影學院培養是不夠的，需要傳幫帶。

馮小剛舉例稱，3年前中國電影導演協會已經在電影局指導下，開展了名為「青蔥計劃」的青年導演扶持計劃，每年選出30名青年導演，組織全行業的編劇、導演、攝影師等一線頂級前輩給青年導演執導，最終選出5個青年導演的項目。但這還不夠，馮小剛呼籲電影局可以給予「青蔥計劃」等青年導演扶持計劃更多支持。

▼ 馮小剛在文藝界別小組發言 。（圖／視覺中國）

▲▼ 2018政協,馮小剛,在文藝界別小組發言 。（圖／視覺中國）

ET快訊
「拿走那男人留在我體內的東西」！遭性侵11歲女童「剖腹取胎」
半夜大門傳鑰匙聲！爸「穿入殮衣笑逛兒新房」　他掉淚：好想你
快訊／動力火車尤秋興訂婚了！　「遛狗遛出尤太太❤」
中壢怪客出沒！突襲辣媽「強拖下機車」　高舉雙手喊「哺啾嘿森」

關鍵字：2019兩會,2019政協,2019人大,明星委員,成龍,姚明,馮小剛

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

嫦娥四號今晨自主喚醒！　展開第三月晝後續工作

馬祖民代赴福州座談　聚焦「新四通」期盼通橋帶動發展

「兩會」倒計時！中央政治局成員再次向習近平述職

兩會「明星委員」提案回顧　姚明、成龍、馮小剛續任2019

川金會談不攏　環時：半島進程應「承受得起」一次峰會受挫

影／12歲女童鬧肚子痛！剖開竟拿出「250公克黑髮」…背後真相嚇壞媽

美國返還361件中國流失文物　創歷年最大規模

華為和30家營運商簽訂「5G商用合同」　發貨超4萬個基地台！

華為預估：全球5G用戶3年就可破5億　規模商業部署成挑戰

華聞快遞／福建寧德推56條惠台措施　深化寧台經濟文化交流合作

騎士哼唱下一秒「摔到分手」...　歌詞像粗話網笑：真的媽你個X

Selina：我媽怎麼會喜歡我爸！　年輕任媽長相「根本任容萱」

任容萱約會新對象「撞臉林書豪」　羞曝對方185公分：有種被保 護的感覺

「水鬼」靠意志闖硬漢路挑戰　海龍蛙牌直接釘入血肉胸膛

巴西亞馬遜叢林驚現「巨屍」　10噸座頭鯨樹叢內離奇死亡

228前夕用魷魚粥砸蔣中正銅像　他狂喊殺人魔王：為轉型正義

第一次旅行張智霖不在身邊.. 　袁詠儀不習慣爆哭：他跑不掉了

雪橇犬怕電扶梯...腿軟不敢上去 爸男友力MAX「一把抱起」：走吧

接送小孩校門口驚見「國際級男神」　 網友爽翻：離我好近！

《炮仔聲》超渣劇情真實上演　釣出男星「神回覆」笑翻

嫦娥四號今晨自主喚醒！　展開第三月晝後續工作

馬祖民代赴福州座談　聚焦「新四通」期盼通橋帶動發展

「兩會」倒計時！中央政治局成員再次向習近平述職

兩會「明星委員」提案回顧　姚明、成龍、馮小剛續任2019

川金會談不攏　環時：半島進程應「承受得起」一次峰會受挫

影／12歲女童鬧肚子痛！剖開竟拿出「250公克黑髮」…背後真相嚇壞媽

美國返還361件中國流失文物　創歷年最大規模

華為和30家營運商簽訂「5G商用合同」　發貨超4萬個基地台！

華為預估：全球5G用戶3年就可破5億　規模商業部署成挑戰

華聞快遞／福建寧德推56條惠台措施　深化寧台經濟文化交流合作

施華洛世奇聯名《玩具總動員》超可愛！胡迪、三眼怪都來燒荷包

連假次日「8路段爆塞」！　國5高乘載解除...下午再湧南下車潮

新來的被欺負！太子勸架遭嗆「別人的事別管」　下秒霸氣開扁：我比祢兇

嫦娥四號今晨自主喚醒！　展開第三月晝後續工作

動物園「穿山甲列車」3節車廂坐滿滿　每趟只要銅版價！

代理媽每2HR餵巴掌大白鼻心寶寶　看牠「上學」捨不得

柯文哲批政府沒信用　監獄不關「犯法者」而是關「沒辦法」的人

全台有827萬人無信用卡！　持簽帳金融卡刷卡仍有現金回饋

不只有赤燭 本土優秀團隊聯手推臺灣獨立遊戲組合包

宜蘭雨天好去處！親子共遊的故事屋　還能穿精緻禮服

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

大陸熱門新聞

12歲姊姊肉身護弟燒死　父告別..

星巴克貓爪杯讓5萬人驚呆！官方..

20歲男餵奶掐死18歲妻：下輩..

「想親自看看」　上海邀台生實習

貓爪杯銷售一空　星巴克加碼：每..

計程車上丟包下秒險被幹走　他靠..

女童鬧肚痛！開刀竟拿出250克..

貓咪「割雙眼皮」後眼睛腫成核桃

華為美媒刊長信　籲別聽信傳聞

妻被蛇仙附體　夫為驅邪將其鞭死

陸國防部：印巴要保持克制

因應「雪崩式」人口坍塌　經濟、..

美國返還361件中國流失文物

男童遭狗舔後染病亡　全村撲殺1..

更多熱門

相關新聞

中央政治局成員再次向習近平述職

大陸全國兩會即將登場，中央政治局成員近期按規定向中共總書記習近平書面述職述。這是中共十九大之後，政治局成員第二次述職。習近平審閱報告後強調，十九屆中央政治局要履行好黨和人民賦予的歷史責任，永葆共產黨人政治本色和革命精神，扎扎實實為黨和人民工作。

記者翻白眼、成龍快閃求饒！兩會花絮曝光

從省級兩會推測大陸國家兩會走向

大陸兩會歷史上「重要時刻回顧」

林書豪列心中4巨頭姚明影響最深

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 傅崐萁 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

12歲姊姊肉身護弟燒死　父告別式淚崩

李沛旭認分手蔡淑臻！曝「心痛內幕」

UBA球員驚傳死訊！23歲車禍驟逝

賽前搞一夜情　女選手淪A片廠商人選

李沛旭PO照分手有預兆

「我懷孕了」牙助18天後開除怒告

印巴空戰扯到台灣！印度秀飛彈證據遭巴國嗆愚蠢錯誤

黑貓闖英超炫技　球員笑到踢不下去

戴耳機睡覺！國二男起床「世界變安靜」

月薪65K！女友逼買千萬房：錢全給老婆

即／三重埔重新橋12機車追撞！5人送醫

逆向三寶嚇到犁田送頭！大貨車極限自救

派對緊貼高中妹！聊天「竟是姪女」秒軟

老跟另一半黏TT！5徵兆「遲早會分手」

頑童美國LA開唱..看台下人數嚇傻！

更多

最夯影音

更多

騎士哼唱下一秒「摔到分手」...　歌詞像粗話網笑：真的媽你個X

Selina：我媽怎麼會喜歡我爸！　年輕任媽長相「根本任容萱」

任容萱約會新對象「撞臉林書豪」　羞曝對方185公分：有種被保 護的感覺

「水鬼」靠意志闖硬漢路挑戰　海龍蛙牌直接釘入血肉胸膛

巴西亞馬遜叢林驚現「巨屍」　10噸座頭鯨樹叢內離奇死亡

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面