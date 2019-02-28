貓咪殺手！領養貓遭咬憤甩開害貓橫死　母爆料：她有躁鬱症

▲一隻遭領養的流浪貓被板橋女子甩撞床沿後死亡。（示意圖／達志影像）



記者陳豐德／新北報導

送養要小心！新北市板橋區一名江姓女子2月17日向人領養一隻貓，過沒幾天就馬上失聯，飼主循線找到江女母親，這才知道江女患有躁鬱症，要關心貓咪後續狀況時，江女竟說貓已經死掉了，飼主擔心江女有虐貓傾向，新北市動保處接獲通報介入調查，27日江女到案坦承是因為要把貓拉出角落時被咬，將貓甩開時不慎撞到床沿才會死亡，將依動保法裁罰1萬5千元。

板橋區一名胡姓女子PO網指控，一名32歲的江女在17日領養走她的貓，5天後隨即失聯，自己擔心貓咪狀況持續聯絡並連繫上江女母親，原本約定好25日要接回送養的貓，不料卻在約定時間的前2小時接到江女電話，稱貓咪已經跑掉了不用來接，後來又改口說貓已經死了丟垃圾袋，還嗆「敢來就砍死妳」。

由於聽聞江母說女兒有養7、8隻貓，胡女擔心貓咪狀況，通知員警到場處理，但員警只在屋內看到2隻貓咪，胡女擔心更多貓咪受害，要網友趕快領回自己送養的貓，並通報動保處處理。

新北市動報處27日通知江女、胡女到案製作筆錄，認養貓的江女坦承貓咪已經死亡，因當時貓躲在櫃子角落，她要將貓拉出來時被貓咬傷，憤將貓咪甩開，貓卻不慎撞到床沿死亡，後續將依動保法第30條過失致死裁罰認養人1萬5千元，並列入黑名單不得再領養貓咪。

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