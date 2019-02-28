影片瘋傳！不滿小費太少　外送員當客人面用「生殖器沾莎莎醬」

▲外送員直接拿莎莎醬沾生殖器。（圖／翻攝自April Hannah臉書）

國際中心／綜合報導

美國田納西州一名食品外送員，因不滿女顧客給的小費太少，憤而將客戶要吃的莎莎醬，用自己的生殖器沾了一下。對此，女顧客當下看傻了眼，將整起過程錄下，PO在臉書上，不滿說自己沒有看過這麼骯髒惡劣的外送員。

31歲食品配送公司Dinner Delivered外送員韋柏（Howard Webb）與司機前往女顧客家外送，卻嫌棄外送費給的太少，立刻脫下褲頭，用自己的下體往莎莎醬裡一沾，還自豪說「哇！我的睪丸加了莎莎醬的味道感覺很棒」，當下女顧客滿臉黑人問號，直接拿出手機錄下上傳公審。

韋柏身旁的司機嘲笑女顧客，還說風涼話「我們幫你外送的車程30分鐘，你卻只給我們89美分小費（約台幣27元），才會導致這樣的結果」。對此，Dinner Delivered公司強調，該名司機是一位外送承包商，除了涉嫌讓韋柏猥褻食物外，令涉嫌將有毒液體加入飲料中。

影片曝光後，在網路上瘋狂流傳，警方根據影片也在田納西州布朗特郡逮捕到兩人，隨即展開調查，韋柏有可能面臨3至15年刑責和最高10,000美元（約台幣31萬元）的罰款。