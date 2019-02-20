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影／3新娘闖婚禮搶婚！岳父嚇傻「咬牙猛瞪女婿」　知真相淚噴：老婆我愛你

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記者陳怡伶／綜合報導

「怎麼會是妳？」陝西西安一名父親穿著帥氣西裝參加女兒婚禮，他在大門前緊張等待，準備手牽這生最疼的寶貝進場，交付給女婿照顧；不料，婚禮上卻出現另外2個新娘，他和親家整個傻愣在原地，看著女婿想說發生了什麼事，但仔細一看新娘才發現是陪伴他多年的老婆，他這生「未讓妻子穿上婚紗」的遺憾，竟然被女兒與女婿偷偷策畫而圓夢了。

爸爸牽著新娘進場，把女兒的手交給女婿，也象徵著他這生最疼的寶貝，下半輩子要交給別人照顧了。而爸爸牽進場的畫面，往往是全場最催淚的橋段，也是是婚禮最經典的畫面。

▲▼3新娘闖婚禮搶婚！岳父嚇傻「咬牙猛瞪女婿」　知真相淚噴：老婆我愛你。（圖／翻攝自看看新聞）

▲兩位爸爸嚇到了。（圖／翻攝自看看新聞）

但西安這一場婚禮卻是超級特別，除了女兒外，還多了2位「意外驚喜」。從側錄畫面可見，2名穿著白色婚紗的新娘，在眾人掌聲下走進會場裡，瞬間嚇壞站在遠方的的丈夫，她們慢慢走向滿是皺紋、身材已走樣的另一半，並牽起並擁抱對方，感謝多年的陪伴，她們在現場賓客的掌聲中一起走到前方舞台，默默流淚互訴愛意「我愛你」。

會有這特殊現象，其實背後有個超大洋蔥，原來是新人夫婦送給爸媽的禮物。由於那年代舉辦婚禮時，2名媽媽都沒有穿過婚紗，更沒有牽手進場的儀式，至今都是爸媽兩人的心中遺憾，沒想到有生之年竟然還能在圓夢。

▲▼3新娘闖婚禮搶婚！岳父嚇傻「咬牙猛瞪女婿」　知真相淚噴：老婆我愛你。（圖／翻攝自看看新聞）

▲打開門那瞬間，兩位媽媽多年想穿婚紗的願望達成了。（圖／翻攝自看看新聞）

拍攝者則是透露，這對新人夫婦隱瞞雙方父母，偷偷策畫許久這個大驚喜，想要給爸媽一個難忘的回憶，希望用這種方式讓父母重溫愛情的喜悅。

影片曝光後，網友紛紛留言說，「好暖心，好浪漫啊」、「浪漫，彌補當年父母沒有這麼氣派隆重的的婚禮儀式，媽媽穿上婚紗應該覺得是世界上最幸福的人」、「好想以後結婚的時候，也能讓爸媽體驗一次這種儀式感」、「看完鼻子酸酸」、「好幸福的一家人，兒子、女兒都很孝順」。

▼新娘緊牽著陪伴多年，滿是皺紋、身材已走樣的丈夫，抱抱他互訴愛意。（圖／翻攝自看看新聞）

▲▼3新娘闖婚禮搶婚！岳父嚇傻「咬牙猛瞪女婿」　知真相淚噴：老婆我愛你。（圖／翻攝自看看新聞）

▲▼3新娘闖婚禮搶婚！岳父嚇傻「咬牙猛瞪女婿」　知真相淚噴：老婆我愛你。（圖／翻攝自看看新聞）

▼兩夫妻慢慢走到舞台，未來繼續照顧彼此不放手。（圖／翻攝自看看新聞）

▲▼3新娘闖婚禮搶婚！岳父嚇傻「咬牙猛瞪女婿」　知真相淚噴：老婆我愛你。（圖／翻攝自看看新聞）

▲▼3新娘闖婚禮搶婚！岳父嚇傻「咬牙猛瞪女婿」　知真相淚噴：老婆我愛你。（圖／翻攝自看看新聞）

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關鍵字：結婚,婚禮,婚紗,陝西,西安

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