慎入！戰痘名醫擠爆巨大粉瘤　大量「香草冰淇淋」噴射嚇翻網

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

國際中心／綜合報導

美國節目《Dr.Pimple Popper》（戰痘醫師）一播出後，立刻引起全球熱烈討論，尤其對於有15年資歷的皮膚科醫師桑德拉‧李（Sandra Lee）在擠粉刺、粉瘤的畫面，感到特別的興奮和舒壓。《旅遊生活頻道》（TLC）近日就播出她替一名男病患去除頭部及胸口上的粉瘤特輯，由於在擠壓過程中大量白色膿汁不斷噴射，讓桑德拉‧李都忍不住直呼這是她見過最大的粉瘤！

美國男子肯（Ken）的頭部與胸口上都有粉瘤，透過節目他找上桑德拉‧李來幫忙「解決」。李醫師先用手術刀劃開Ken頭部的粉瘤，並擠壓傷口，瞬間大量的白色膿液流出，清除完成後便縫合，成功解決了Ken頭部上的粉瘤問題。接著李醫師走到肯胸前的位置，她發現他胸口上的囊腫是由3個巨大的粉瘤併在一起而成，便開玩笑表示看起來像3個「粉瘤山丘」。

▲「粉瘤山丘」一切開擠壓，膿液就像「牙膏」般被擠了出來。（圖／翻攝自YouTube）

從影片可以看到，李醫生切開第一顆粉瘤並開始擠壓，一股棕色的膿液就像「牙膏」般被擠了出來。由於畫面太過「刺激」，讓Ken的女友也忍不住直呼根本就像冰淇淋機擠出的香草口味冰淇淋。接著處堙第二顆粉瘤時，依然立刻噴出超濃的膿液。不過到了切開第3顆粉瘤時，卻開始散發出濃濃的臭味。李醫生表示，這是因為粉瘤受到細菌感染發炎，才會散發出不好聞的味道。

李醫生表示手術非常成功，而Ken的女友也全程陪著他。不少人看完覺得「身心舒暢」、「非常療癒」；但也有部分民眾驚呼「相當恐怖」、「我快吐了！」