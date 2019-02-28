　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

慎入！戰痘名醫擠爆巨大粉瘤　大量「香草冰淇淋」噴射嚇翻網

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。 

國際中心／綜合報導

美國節目《Dr.Pimple Popper》（戰痘醫師）一播出後，立刻引起全球熱烈討論，尤其對於有15年資歷的皮膚科醫師桑德拉‧李（Sandra Lee）在擠粉刺、粉瘤的畫面，感到特別的興奮和舒壓。《旅遊生活頻道》（TLC）近日就播出她替一名男病患去除頭部及胸口上的粉瘤特輯，由於在擠壓過程中大量白色膿汁不斷噴射，讓桑德拉‧李都忍不住直呼這是她見過最大的粉瘤！

美國男子肯（Ken）的頭部與胸口上都有粉瘤，透過節目他找上桑德拉‧李來幫忙「解決」。李醫師先用手術刀劃開Ken頭部的粉瘤，並擠壓傷口，瞬間大量的白色膿液流出，清除完成後便縫合，成功解決了Ken頭部上的粉瘤問題。接著李醫師走到肯胸前的位置，她發現他胸口上的囊腫是由3個巨大的粉瘤併在一起而成，便開玩笑表示看起來像3個「粉瘤山丘」。

▲▼ 0

▲「粉瘤山丘」一切開擠壓，膿液就像「牙膏」般被擠了出來。（圖／翻攝自YouTube）

從影片可以看到，李醫生切開第一顆粉瘤並開始擠壓，一股棕色的膿液就像「牙膏」般被擠了出來。由於畫面太過「刺激」，讓Ken的女友也忍不住直呼根本就像冰淇淋機擠出的香草口味冰淇淋。接著處堙第二顆粉瘤時，依然立刻噴出超濃的膿液。不過到了切開第3顆粉瘤時，卻開始散發出濃濃的臭味。李醫生表示，這是因為粉瘤受到細菌感染發炎，才會散發出不好聞的味道。

李醫生表示手術非常成功，而Ken的女友也全程陪著他。不少人看完覺得「身心舒暢」、「非常療癒」；但也有部分民眾驚呼「相當恐怖」、「我快吐了！」

ET快訊
育幼院童生重病「要找叔叔」　他回撥未接來電..接通內心震一下
存頭期款買房！樓上每天深夜開趴飄K味　她報警更心碎
怒嗆陳吉仲「我像個屁」　韓國瑜2hr後與第3家超市簽3400
最狂自助加油！「睡夢羅漢」離地45度　連駕駛座都有亮點

關鍵字：

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不斷更新／「川金二會」今早1：1會談　下午3點5分發表《河內宣言》！

美軍扣押IS 50噸黃金轉運美國　竟留一點給另個恐怖組織

木椅捅下體、燒體毛！14歲少女遭8人聯手狠虐　殘忍手段曝光

影／司機、列車長大吵！埃及「失速火車頭」衝月台引爆炸　25人成焦屍

擁核大國爆衝突！　巴國外長籲和平對談：戰爭充滿誤判

慎入！戰痘名醫擠爆巨大粉瘤　大量「香草冰淇淋」噴射嚇翻網

擊落印度戰鬥機！隸屬巴基斯坦「黑蜘蛛」精銳部隊　英雄飛行員帥樣曝光

影／全球唯二「見證川金密談」！超強女口譯搞定2大狂人　她二度參加川金會

-10度森林裡「手機線」勒全裸弟！嫉妒沖昏頭　22歲狠心姐：爸媽比較愛他

美貿易代表：美中需要新規則　不是多買美國貨就能解決

張景嵐爆分手小煜！　「想說服他追隨妙禪」毀3年情

陳其邁直播《還願》狂湧5.3萬人　現實門後「碰3聲」...4男嚇爆尖叫

親姐姐跟好兄弟親密接吻歐巴弟嚇傻衝樓上：什麼情況

小鬼《玩很大》選新歡了！　 鬼嫂「第一次節目爆哭」：心情超不好

沒有前鏡頭、拍照濾鏡開超強 智障型→智慧型手機10年挑戰

台中夜店鬥毆安管跳車頂猛K　拿滅火器狂噴...3車損9人送醫

張彬彬：妳這是在玩火　酒後吻上林依晨「超酥麻」

《POKÉMON 名偵探皮卡丘》全新預告

雙重起司雞蛋糕、古早味芋餅 精選寧夏夜市5家高CP值小吃！

《炮仔聲》超渣劇情真實上演　釣出男星「神回覆」笑翻

不斷更新／「川金二會」今早1：1會談　下午3點5分發表《河內宣言》！

美軍扣押IS 50噸黃金轉運美國　竟留一點給另個恐怖組織

木椅捅下體、燒體毛！14歲少女遭8人聯手狠虐　殘忍手段曝光

影／司機、列車長大吵！埃及「失速火車頭」衝月台引爆炸　25人成焦屍

擁核大國爆衝突！　巴國外長籲和平對談：戰爭充滿誤判

慎入！戰痘名醫擠爆巨大粉瘤　大量「香草冰淇淋」噴射嚇翻網

擊落印度戰鬥機！隸屬巴基斯坦「黑蜘蛛」精銳部隊　英雄飛行員帥樣曝光

影／全球唯二「見證川金密談」！超強女口譯搞定2大狂人　她二度參加川金會

-10度森林裡「手機線」勒全裸弟！嫉妒沖昏頭　22歲狠心姐：爸媽比較愛他

美貿易代表：美中需要新規則　不是多買美國貨就能解決

奧迪R8登全球「最熱搜跑車」寶座！人氣碾壓山豬王＆法拉利

張老師專欄／日職熱身賽揭幕前兩天　掀起台將對峙高潮

不斷更新／國道北中南都塞成停車場！　國5南港到頭城「時速不到30」

星國早稻田高中將在高雄設分校　韓國瑜參訪：拚經濟也要拚教育

2020總統大選　韓國瑜露神秘微笑：We will see 柯P！

蘇嘉全談228：搬開大石　把真相與公義逐漸找回來

不斷更新／「川金二會」今早1：1會談　下午3點5分發表《河內宣言》！

美軍扣押IS 50噸黃金轉運美國　竟留一點給另個恐怖組織

風．LUXURY／江詩丹頓為紳士加分！　午夜藍、黛藍添優雅質感

月貴妃將「答應」180度甩下　快步爬上龍床趴好：皇上我來了～

國際熱門新聞

情侶搭郵輪大遲到　船長見到秒開..

印度擊落巴國F16　雙方1天3..

女鋼琴家愛健身　體脂12%超火..

寶寶搭飛機　暖媽先送200份禮..

QS世界大學學科50強　台大1..

獻花金正恩　越南19歲女大生神..

年收400萬！美魔女「相親60..

牧師表演「起死回生」　殯儀館怒..

名醫擠爆巨大粉瘤　大量膿汁噴射

爸媽比較愛弟弟！22歲姐竟把人..

他偷躲客機「起落架」！收起瞬間..

更／「川金二會」今早1：1會談

無知媽找女兒「殺光5家人」為逃..

北韓金秘書！金與正成金正恩最親..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 傅崐萁 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

情侶搭郵輪大遲到　船長見到秒開走

即／新竹上吊送煞開始！道長請出稻草人

印度擊落巴國F16　雙方1天3機毀

送小孩校門口驚見「國際級男神」

老外沒健保掛急診　帳單讓他傻眼

星巴克貓爪杯讓5萬人驚呆！官方回應

超巨兔保母顧寶寶　一哭馬上通知爸媽

八爪椅傳「孩子笑聲」！2歲兒曝投胎真相

野營半夜突感溫暖　他睜眼嚇一跳

《還願》杜家「屋內藏恐怖死字」

我大哥是誰？小弟互嗆爆黑道槍戰

男神搭長途巴士坐女孩旁邊：肩膀借一下

醫生切除子宮救產婦！斷後被丈夫飆罵

舒跑加春藥想和妻炒飯　姪女口渴全喝光

內務檢查腳移臉盆！一兵把中尉壓在內務櫃上打

更多

最夯影音

更多

張景嵐爆分手小煜！　「想說服他追隨妙禪」毀3年情

陳其邁直播《還願》狂湧5.3萬人　現實門後「碰3聲」...4男嚇爆尖叫

親姐姐跟好兄弟親密接吻歐巴弟嚇傻衝樓上：什麼情況

小鬼《玩很大》選新歡了！　 鬼嫂「第一次節目爆哭」：心情超不好

沒有前鏡頭、拍照濾鏡開超強 智障型→智慧型手機10年挑戰

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面