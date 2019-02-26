紅衣女浮屍跟他返家…深夜傳嘻嘻嘻「死白雙腳離地5cm」　緩緩爬出流理台

▲一位從事殯葬業的網友，在打撈一具女性浮屍後回到家發生怪事。示意圖非本文當事人。（圖／記者陳以昇翻攝）



記者葉國吏／綜合報導

「這件事是我本人親身經驗的真實靈異事件」一位曾經擔任殯葬業者的網友透露，在替一位投河自殺的紅衣女子收屍後，在租屋處碰到的靈異事件，恐怖程度讓網友看完嚇到漏尿。

網友在臉書私密社團靈異公社發文「我相信冥冥之中任何事情皆有因緣」，指出擔任殯葬業第一線收屍工作人員的他，某次在彰化河邊打撈一具浮屍，當他們抵達現場時就看到一具「載浮載沉穿著紅色套裝的女子」，花費很大力氣後才將浮屍打撈上岸，接著掀起屍體頭布後，他看到至今仍心有餘悸的景象。

他說，當打開頭布時看到「女子瞪大雙眼，直直的直視著我！雙手手指也僵硬彎曲著，硬化到已經無法掰開」、「眼窩也因為有水中的寄生蟲寄生，而眼珠幾乎搖搖欲墜」。當晚，他回到租屋處就開始發生無法解釋的事情。

▲一位擔任過殯葬業者的網友分享他遇過的靈異事件。（圖／翻攝自Facebook／靈異公社）

網友透露，當晚租屋處陽台就不斷聽到「拖腳走路聲」，而且聲音就停在他門口，「然後我就聽見有人彎腰的笑聲長音...嘻嘻....嘻....」。網友壯起膽子先從貓眼孔看「沒看到人影」，接著又趴在門下看，清楚看到「一片紅色的紗裙下面有一雙死白色的腳，那雙腳卻離地有五公分，雙腳就朝著我的面前，五根腳趾頭是分開的，腳趾頭大約有五公分長，長而彎的垂下，祂沒有指甲，有點似鳥爪....」

而這時，敲門聲響起！網友不想理會，直接棉被矇著頭睡，隔天早上則看到地板有水漬。一個月過去了，網友的一位有陰陽眼的朋友到訪，到網友租屋處上廁所後馬上拉著他下樓，一直走到公園後才說「我剛才上完廁所後，經過廚房，廚房下方的流理台廚櫃自己緩緩地打開...」、「從廚櫃的下方流理台，看到一顆長髮頭顱飄出來，臉部是青色撩牙，好像在尋找什麼...接著一位穿紅衣的女子，沒有頭，接著從流理台爬出來....」

網友則透露之前發生的事情後，便依照朋友建議搬家、並找法師處理。對此恐怖經歷，有網友看完留言說「看完膀胱抖2下，尿漏了2滴」、「超可怕」、「好恐怖哦！真的都起雞皮疙瘩了」、「覺得做殯葬業是個很有大愛的工作 沒想到被纏上..」。