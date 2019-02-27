高中狼師3C引誘性侵25童　賠償多人二審減少10年刑期

▲林姓狼師在教師節時，還曾收到學生的「愛心」賀卡。（圖／翻攝自學校網站）

記者吳銘峯／台北報導

台北市景文高中林姓資訊老師，涉嫌利用臉書、線上遊戲、或3C電競產品，誘惑男童，對25名男童性侵、猥褻。一審法院審理後，重判28年，案經上訴，高等法院27日二審宣判，因他與多名男童達成和解，高院因此減輕刑度10年，改判有期徒刑18年。可上訴。

林姓狼師（44歲）躲藏在台北市文山區，檢警查出，他從2009年至2017年間，涉嫌誘姦、猥褻25名當時未滿14歲的國中、國小生。檢警也發現，他利用臉書，或電腦遊戲「英雄聯盟」、手機遊戲「創世破曉」等遊戲搭訕多名男童，利用遊戲誘騙他們到狼師住處，趁機伸狼爪猥褻，而如果男童沒有反抗，就會再更進一步發生性關係。

檢警於去年4月間發動搜索，在他的住處查扣到9個隨身碟、2支行動電話、2個平板電腦、3台電腦、1台筆記型電腦，以及7個硬碟。經過逐一勘驗後，發現裡面盡是各式各樣的男童裸照、男童在攝影機前手淫、或林男猥褻、性侵男童等影片，初步估計，最少有25名男童遭到侵害。檢方依多個加重強制性交、加重強制猥褻罪，對他提起公訴。

一審法院審理後，因林男否認犯罪，又不願與被害人和解，調解時甚至只願賠償每名被害男童3萬元，一審法院認定他毫無悔意，重判28年。案經上訴，高等法院27日二審宣判，認定他侵害25名男童，犯罪行為多達48罪，其中還有4人遭到連續侵害達1年以上，惡性重大。

但林男二審時一改先前的態度，當庭認罪，並積極與多名被害男童達成和解。高院最後認定他態度尚可。因此撤銷一審判決，改判他有期徒刑18年，原本刑度相差10年。本案可上訴第三審。

