白狼糗跌棺　命理師：新棺可升官發財…往生者躺過恐「老命不保」





▲白狼跌倒。（圖／攝影中心攝）

政治中心／採訪報導

中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂26日上午抬棺率眾衝立法院，批評行政院長蘇貞昌煽動戰爭，不料下車時失足跌入棺材，引起網友熱議，甚至創造出「張棺裡die」等詞彙。針對張安樂跌入棺材一事，命理師王馨怡說，若改拿舊式（土葬用）棺材，且若是新的，就有「升官發財」的機會，但若被往生者躺過，恐沖煞「老命不保」。

蘇貞昌近日就兩岸議題強勢表態，「剩1支掃帚我都跟你（大陸）拚」、「會戰到最後一兵一卒」，引起張安樂不滿，26日率眾抬棺材衝立法院抗議。然而，群眾要將棺材從小貨車上拿下來時，突然遭到警方制止，使棺材摔到地面，蓋子和棺材分離；此時張安樂要下車，結果不慎失足跌倒，一腳踏入棺材內，讓旁邊的小弟緊急喊好幾次「保護總裁！」警方則硬將棺材塞回車上。

▲統一促進黨張安樂等人帶棺材前往立法院抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

王馨怡表示，民間很多人為求升官發財，會去棺材店「借躺棺材」一個鐘頭，不忌諱的話，可以在外面放大悲咒，心裡想著希望完成的願望；不過想躺棺材，得先去查看農民曆，如果沖煞就不要碰。

王馨怡說，如果是躺新的棺材，那心誠則靈，是會升官發財；倘若是往生者躺過，則會沖煞，如果時程又對到，「輕則上吐下瀉，重則老命不保！」

針對張安樂跌入棺材，王馨怡說，張安樂帶的是新的火葬用棺材，不是土葬用的舊式棺材，且他只是不小心踩進去，就比較沒意義，也沒有升官發財的作用。

▼命理師王馨怡。（圖／翻攝自王馨怡命理鳥卦粉絲團，已獲本人同意）