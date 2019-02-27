她買早餐叫後方移車！「拉塞米啊」竟打手槍　她狂追幹譙：踹爛你的鳥

▲原PO怒斥「老娘不是好惹的，敢在我面前獻醜，不知好歹。」（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

網搜小組／綜合報導

一名女網友發文表示，她買早餐時請一名駕駛移車，沒想到對方竟開始打手槍，她一路狂追並拍下車牌，「他還以為我會像小女生一樣哇哇叫嗎？呸，怎麼不去死一死啊？」她怒氣衝天直呼「要踹爛他的鳥」。無獨有偶，另一名女網友也說遇到打手槍男，且車牌正好是同一輛車。

「如果他的鳥長到腳踝，那說不定我還會拍一下咧…」原PO今天（27日）在「爆怨公社」臉書社團還原事發經過，她說，各位女生要注意一下，「這樣假鬼假怪的人，他是趁我買早餐的時候，把車停在我的車後面。我如果要牽車，勢必要請他移車，這時候他打開窗戶，你就會看到『拉塞米啊』（台語，指髒東西）。」

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原PO表示，「叫他移車還不移車，還故意按下車窗，當著我的面打手搶。老娘也不是好惹的，當場幹譙他一頓，我還追著他跑拍他車牌……他還以為我會像小女生一樣哇哇叫嗎～呸，怎麼不去死一死啊，我都快吐了。」

▼原PO直呼「要踹爛他的鳥」。（圖／示意照／記者李佳蓉攝）

有人問「怎不拍他打槍」？原PO回「先罵再說了，哪還有時間拍照啊」。有人直呼「用辣椒水潑他鳥」；原PO回「要踹爛他的鳥」。還有人說，色狼踢到鐵板；原PO回「老娘不是好惹的，敢在我面前獻醜，不知好歹。」她也表示，要買大量的防狼噴霧劑和電擊棒放身上。

無獨有偶，另一名女網友26日也在「爆怨公社」發文指出，等紅綠燈瞄了一眼隔壁的車，「不瞄還好，一瞄害我現在好（想）吐，你他O邊開車邊打手槍是殺小。好不舒服喔，O的⋯⋯造成我心理創傷了。」而該網友和原PO貼出的車輛車牌正好一樣。