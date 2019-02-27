女祖傳技分屍小鮮肉男友！毀屍8塊分9袋　卻在「詭異左轉」漏餡

圖文／鏡週刊

蛇蠍女黃靖雯殺害男友，支解屍體後，將屍塊裝在黑色大垃圾袋裡，她知道搬運的影像會被拍攝，因此，她刻意在推拿工作室也放了好些個裝滿衣物的黑色垃圾袋，故佈疑陣，但眼尖的辦案人員，發現黃女「螞蟻搬家」時，有幾次竟然逆向轉彎，把屍塊運到她事先租賃的自小客車，再載運到荒野焚屍，小小漏洞，讓她安排縝密的計畫破功。

2014年4月27日，黃女殺人分屍後，將屍塊裝在黑色大塑膠袋裡，每次提兩三袋，像螞蟻搬家一樣，除了搬運屍塊，也搬運一些舊衣物到她的推拿工作室，因為她知道，拎著黑色塑膠袋的監視器畫面，一定會讓警方掌握。

當警方質疑時，她大大方方帶著辦案人員到工作室，裡面果然有許多袋舊衣物，她的解釋是，她賣了房子，正準備搬家，所以才會多次載運以黑色塑膠袋打包的衣服、舊物，這解釋倒也合理。

一開始，警方也信了，幸好1名偵查佐眼尖，發現黃女其中一兩趟，路線稍有變動，她逆向左轉，消失在監視器畫面，但調閱另一個街口的監視器，赫然發現她租了1部自小客車，在搬運衣物的同時，也夾帶搬運屍塊到車上，然後載運到石岡區豐勢路一處偏僻的產業道路上，把屍塊丟進斜坡底，潑灑預購的汽油，一把火焚屍滅跡。

當晚，黃女精神恍惚，開車自撞電線桿，車頭全毀，黃女害怕不敢回凶宅，投宿在一家汽車旅館，並把凶刀藏在該旅館房間的浴室鏡台後方。更令人咋舌的是，隔日她又返回現場，將燒剩的骨灰、內臟、頭骨等屍塊移到斜坡後方，挖土掩埋。

高廷煌說：「我們調閱監視器，發現27日凌晨還有藍坤俞進入電梯的畫面，但之後就再也看不到他走出電梯，就鎖定黃靖雯犯案。」只是，缺乏證據，藍坤俞是生是死不知，但掌握到黃女以自小客車運屍塊的畫面，雖然不能證明什麼，但過了不久，她就要求見檢察官，「我們知道，她的心防終於突破了。」



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