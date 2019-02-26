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228連假宅在家？LiTV線上影視邀你看「是枝裕和」經典影展

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▲▼LiTV線上影視228檔期推出日本大師級導演「是枝裕和」經典影展。（圖／LiTV提供）

▲LiTV線上影視228檔期推出日本大師級導演「是枝裕和」經典影展。（圖／LiTV提供）

記者邱倢芯／綜合報導

228連假即將到來，看準民眾使用OTT服務逐漸蔚為風潮，而連假宅在家看電影已是全民運動，LiTV線上影視228再強力推出日本大師級導演「是枝裕和」經典影展，LiTV 為粉絲們整理出是枝裕和十大神作，讓大家一次掌握最完整的是枝裕和作品。

LiTV連假推出「是枝裕和」經典影展，除近期獲獎的《小偷家族》，其中還包括從未在台正式上映過的《幻之光》、以及探討生命死亡議題的《下一站，天國》，以及榮獲坎城影展最佳男主角獎《無人知曉的夏日清晨》，以及榮獲坎城影展評審團獎的《我的意外爸爸》，和《橫山家之味》、《比海還深》、《海街日記》、《空氣人形》、《第三次殺人》等十部經典之作，帶領觀眾進入是枝裕和電影的美好時光。

連假期間LiTV在電影的部分還有推出強檔港片，《狄仁傑之四大天王》、《大師兄》、《錦衣衛-修羅戰場》等，鬥智、動作片、武俠電影，搶攻港片迷的心。在戲劇部分，推出由近來從《與神同行》到《李屍朝鮮》爆紅朱智勛，擔任主演的奇幻劇《ITEM》，該劇自開播以來好評不斷，步調快又燒腦，讓人看到欲罷不能。

另一部推出的好戲則是《如此耀眼》，劇中無厘頭戲碼有如神助攻，在韓國收視已衝上5.4%創該劇新高，呆萌韓星孫浩俊在《如此耀眼》中扮演金惠子(韓志旼飾)的哥哥，身為無業遊民的他期望著通過吃播爆紅致富，只要孫浩俊一出場，立刻廢到讓人笑到不行，堪稱「最搶鏡綠葉」。

除了電影戲劇外，LiTV 為家庭用戶於動漫、兒童館，推出童心未泯系列，如超人氣卡通《Super Wings》、逗趣詼諧的《功夫熊貓之至尊傳奇》、經典童年回憶的《企鵝家族》等，以及動漫迷人生必看系列，《聲之形》、《哥布林殺手》、《伊藤潤二驚選集》等，另外在頻道部分，也推出只要註冊，即享有7天免費體驗，且3/1起，將與台視頻道同時播出，黃健瑋、楊謹華、謝家見主演的《我是顧家男》，全方位的鎖定各種觀眾族群，期望在連假期間再次開出好成績。

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