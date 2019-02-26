小英猛打「反中牌」　陸學者撰文：底氣虛難逃失敗

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡浩祥／綜合報導

蔡政府近來頻打「反中牌」，中國社科院台灣研究所研究員金奕今（26日）在大陸《環球時報》撰文痛批，蔡政府歇斯底里「反中」的底氣，源自他們對國際形勢和內部民意的誤判，因此最終難逃失敗的命運。

文章先是敘述蔡政府對兩岸關係的表態，總統蔡英文接受CNN專訪時，稱，台灣有第一波防衛大陸攻擊的能力；行政院長蘇貞昌更表示如果兩岸開戰，「給我一隻掃帚我都跟他拼」。

不僅如此，文章指出，由民進黨主導的立法院則將5個抗中法案列為優先審議法案。看樣子，蔡當局上下都進入了一種反中癲狂狀態，而且還相當天真地認為大家會跟它一起瘋。

▲中美貿易問題已取得進展。（圖／美聯社）

文章分析，蔡政府認為，中美發生的全面對抗，可以火中取栗；確實，中美關係當前進入了一個競爭多於合作的階段，但全世界都知道，兩大經濟體不想兩敗俱傷。

談及近來中美關係，文章表示，中美經貿談判已經取得進展，多個國家在禁用華為5G設備問題上陸續打退堂鼓，就知道很少有誰會真正一面倒地親中或親美。

文末表示，蔡當局為一黨之私，有可能把台海安全帶入一個危險境地，其惡劣影響卻要兩岸人民共同承擔，這是最讓人擔心的了。