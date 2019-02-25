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Sony Xperia 1亮相：21:9 4K螢幕、高通S855、眼球追蹤拍照

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特約記者洪聖壹／綜合報導

MWC 2019開展第一天的首場活動，向來都是Sony mobile包辦，該公司稍早正式公開21:9比例的CinemaWide手機螢幕顯示模式，同步亮相的手機就是已經在開展前曝光的6.5吋Xperia 1，至於Xperia 10、Xperia 10 Plus、Xperia L3則未在舞台上說明，但是都會於2月26日公開台灣上市情報，而目前也已確認，Xperia 1將在第二季登台。

Xperia 1

Sony 最新 Xperia 1 是不折不扣的旗艦機，搭載高通Snapdragon 855行動平台，6GB RAM、128GB ROM，配備的是6.5吋OLED螢幕，螢幕顯示比例是最大特色，採用的是全新21:9比例的CinemaWide顯示技術，因此手機比iPhone Xs Max、Galaxy S10+都還要窄一點、還要長一點，螢幕占比82.22％，略小於三星S10+的86.50％，但是螢幕解析度高達 4K（1644 x 3840pixels），很明顯著重的是影音視覺娛樂，首度支援21:9顯示的影音合作商，就是Netflix，音效則通過杜比全景聲（Dolby Atmos）認證。

此外，該款手機具備所謂的「導演模式」（Creator Mode），並且同樣支援ITU-R BT.2020超廣色域顯示、DCI P3 廣色域標準以及D65光源顯色技術，還導入電視才有的10bit 平滑漸層技術 (10bit tonal gradation），在透過手機觀看影片跟圖片時，可以獲得更飽和的顯色效果、同時獲得更清楚顯示細節。

Xperia 1的拍攝技術又更上一層，採用全新BIONZ X for mobile 影像處理晶片，配備三顆鏡頭，這三顆鏡頭拍攝畫素都是1200萬畫素，標準鏡頭光圈F1.6、等效焦距26mm、像素尺寸 1.4μm，另外兩顆鏡頭分別為長焦鏡跟廣角鏡，光圈都是F2.4，等效焦距分別為52mm 跟16mm，拍照技術規格不是很吸睛，倒是這款手機是全球第一款導入「人眼偵測自動對焦」（Eye AF）技術，能持續對焦移動中人的眼睛，以10 fps連拍速度搭配AF/ AE自動對焦暨自動曝光追蹤功能，讓用戶在拍攝人像時，可以輕易精準對焦、拍到想要的表情。

Xperia 1正面跟背面都採用大猩猩第六代康寧玻璃，指紋辨識模組回歸到右側電源鍵裡面，全機通過P65/IP68防水標準，，電池容量3300mAh，共有黑、紫、灰、白四色，配件包括SBH82D開放式立體聲藍牙耳機、SCTI30智慧視窗保護套，台灣方面確認2019年第二季上市。

Sony Xperia 10與Xperia 10 Plus

Xperia 10與Xperia 10 Plus兩款都是中階機，同樣都採用全新21:9比例的CinemaWide顯示技術，分別配備6吋螢幕與 6.5吋螢幕，上方覆蓋的是大猩猩第五代康寧玻璃。兩支手機都配備雙鏡頭，都內建SteadyShot防手震功能，Xperia 10採用的是1,300萬畫素＋500萬畫素雙鏡頭組，Xperia 10 Plus則採用1,200萬畫素＋800萬畫素雙鏡頭組，而且多了2x光學變焦。

基本上兩款都是中階手機，Xperia 10搭載高通S630行動平台、電池容量2870mAh。Xperia 10 Plus搭載高通S636行動平台，電池容量3000mAh。音效方面，Xperia 10與Xperia 10 Plus同樣內建Hi-Res高解析音樂技術跟DSEE HX數位音質還原技術，並且都擁有LDAC藍牙傳輸技術，台灣方面都將銷售雙卡雙待版本，Xperia 10 將推出軍藍、緻黑、夜銀及酷粉四色，Xperia 10 Plus則有軍藍、緻黑、夜銀及岩金四色，台灣確認於2月26日公開上市情報。

Sony Xperia L3

全新Xperia L3 的螢幕就不是 21:9 了，而是18:9，而且規格比較初階一點，但是設計同樣走日系的方正風格。Xperia L3配備5.7吋HD+解析度螢幕，上方覆蓋大猩猩第五代康寧玻璃，其雙鏡模組為1300萬畫素＋200萬畫素，可拍出淺景深效果，自拍能力也一般，最高拍攝品質為 800 萬畫素，同樣內建多種美肌效果包括「景深」、「柔膚」、「亮膚」、「大眼」、「小臉」，而且跟iPhone一樣可以透過螢幕補光燈來補光，電池容量倒是非常大，高達3300mAh，共有銀、黑、金三色，台灣確認於2月26日公開上市情報。

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關鍵字：Sony,Sony mobile,Xperia 1

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