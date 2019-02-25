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小模香閨洗澡闖入淫狼　秀身分證「裸身談心2小時」讓他變綿羊

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▲▼施力仁尾隨小模侵入香閨意圖性侵，遭小模裸身澆熄慾火，判刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

▲施姓男子尾隨小模侵入香閨意圖性侵，判刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

網拍女模小琳（化名），2018年3月晚間遭性侵慣犯施姓男子盯上，並尾隨小琳租屋處，趁小琳洗澡時，破門闖入。小琳裸身與惡狼周旋近2小時，成功澆熄惡狼的慾火，之後順利逮捕惡狼。最高法院審理後，25日採信一二審見解，依照「加重強制性交未遂罪」，將施男判刑4年定讞。

本案發生於去年3月間，身材高挑長相清秀的小琳，外出購買消夜返回租屋處途中，突覺遭人跟蹤，小琳隨即返家沖澡。但洗到一半，突然被人從後方抱住！惡狼隨即以浴巾壓制小琳口鼻，企圖性侵，小琳急中生智，雖然沒穿衣服，但冷靜與惡狼交心相談近2小時，順利澆熄惡狼慾火。惡狼離去後小琳隨即報警，警方循線逮捕涉案的40多歲男子施力仁，案情因此曝光。

施男被捕後，檢方聲押，法院一度裁定交保，引發爭議，經抗告更裁後，順利收押這匹惡狼。全案經檢方提起公訴，案經法院審理，施男願意提出10萬元和解，但小琳不願接受，一審法院依照「加重強制性交未遂罪」，將施男判刑4年。

案件上訴第二審，高等法院審理後，認定施男仍犯下「加重強制性交未遂罪」，高院還痛批施男於深夜尾隨被害人，侵入民宅，性侵孤單女子，對一般夜歸女子造成心理極大恐懼，影響社會治安非微，因此維持4年刑度。案件上訴第三審，最高法院25日駁回上訴定讞。

施男不僅本案遭判刑定讞，檢方比對DNA，查出他另犯2008年元旦當天的一起尾隨正妹性侵案件，台北地檢署於去年10月間追加起訴。
 

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關鍵字：法律,人權,定讞,三審,最高法院,林森之狼,性侵,尾隨,洗澡,小模

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