乘客爆料「椅背有鏡頭」！四大航空認「未來供視訊」　至今未使用

▲ 新加坡航空又稱「新航」，是一家新加坡的國家航空公司。（圖／翻攝臉書／Singapore Airlines）

國際中心／綜合報導

新加坡航空（Singapore Airlines）17日有一名旅客卡姆陸克（Vitaly Kamluk）發現，前方座位上竟然有疑似針孔攝影機的圓孔。對此，新加坡航空、美國聯合航空（United Airlines）、達美航空（Delta Air Lines），以及美國航空（American Airlines）皆出面坦承並表示，攝像頭功能從未啟用過，目前也沒有啟用的具體計劃。

英國《獨立報》24日報導，卡姆陸克16日在推特發文，並上傳一張新航娛樂系統下方的鏡頭，立刻引起熱議，讓許多人開始擔心自己在高空中的隱私。對此，卡姆陸克建議，航空公司應該用貼紙蓋住鏡頭，因為就算「現在沒有相機」，如果未來加裝麥克風的話，公司就可以對旅客進行監控行動。

Just found this interesting sensor looking at me from the seat back on board of Singapore Airlines. Any expert opinion of whether this a camera? Perhaps @SingaporeAir could clarify how it is used? pic.twitter.com/vy0usqruZG — Vitaly Kamluk (@vkamluk) 2019年2月17日

對於卡姆陸克的揭露，美國航空發言人表示，相機是多家航空機上娛樂系統的「標準配備」，未來可以提供旅客在座位上撥打視訊通話，目前波音777和空中巴士A330-200等82架飛機中，鏡頭多配備在「豪華經濟艙」。新加坡航空發言人也說，公司內A350空中巴士、A380空中巴士、波音777及787等84架飛機中，均有裝設此類鏡頭。

目前，各家航空公司皆出面坦承並回應，目前尚未有啟動鏡頭的具體計畫，也從未使用過。相關航空公司也表示，沒有要求增添這個裝置，背椅娛樂系是直接從第三方廠商採購而來，像是美國航空的系統採購自日本松（Panasonic），新加坡航空則使用Panasonic和法國泰勒斯（Thales）的裝置。

對於座位上的娛樂系統鏡頭，引起正反2種不同意見，有人認為，「乘客有權可以在上機後，直接拿膠帶黏住鏡頭，避免被監視」、「如果前方有個鏡頭盯著我，我一定會覺得不舒服」、「我想到口香糖的另外一個用途了」、「航空公司可以『意外地』裝上鏡頭，那也可能發生鏡頭黏到米飯的意外」，不過也有人持反對意見，「為什麼有人認為，機長有興趣一直盯著乘客看」、「機場也有很多如電視等鏡頭，為什麼都沒有人抱怨」。