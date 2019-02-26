　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

乘客爆料「椅背有鏡頭」！四大航空認「未來供視訊」　至今未使用

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ Singapore Airlines,新加坡航空。（圖／翻攝臉書／Singapore Airlines）

▲ 新加坡航空又稱「新航」，是一家新加坡的國家航空公司。（圖／翻攝臉書／Singapore Airlines）

國際中心／綜合報導

新加坡航空（Singapore Airlines）17日有一名旅客卡姆陸克（Vitaly Kamluk）發現，前方座位上竟然有疑似針孔攝影機的圓孔。對此，新加坡航空、美國聯合航空（United Airlines）、達美航空（Delta Air Lines），以及美國航空（American Airlines）皆出面坦承並表示，攝像頭功能從未啟用過，目前也沒有啟用的具體計劃。

英國《獨立報》24日報導，卡姆陸克16日在推特發文，並上傳一張新航娛樂系統下方的鏡頭，立刻引起熱議，讓許多人開始擔心自己在高空中的隱私。對此，卡姆陸克建議，航空公司應該用貼紙蓋住鏡頭，因為就算「現在沒有相機」，如果未來加裝麥克風的話，公司就可以對旅客進行監控行動。

對於卡姆陸克的揭露，美國航空發言人表示，相機是多家航空機上娛樂系統的「標準配備」，未來可以提供旅客在座位上撥打視訊通話，目前波音777和空中巴士A330-200等82架飛機中，鏡頭多配備在「豪華經濟艙」。新加坡航空發言人也說，公司內A350空中巴士、A380空中巴士、波音777及787等84架飛機中，均有裝設此類鏡頭。

目前，各家航空公司皆出面坦承並回應，目前尚未有啟動鏡頭的具體計畫，也從未使用過。相關航空公司也表示，沒有要求增添這個裝置，背椅娛樂系是直接從第三方廠商採購而來，像是美國航空的系統採購自日本松（Panasonic），新加坡航空則使用Panasonic和法國泰勒斯（Thales）的裝置。

對於座位上的娛樂系統鏡頭，引起正反2種不同意見，有人認為，「乘客有權可以在上機後，直接拿膠帶黏住鏡頭，避免被監視」、「如果前方有個鏡頭盯著我，我一定會覺得不舒服」、「我想到口香糖的另外一個用途了」、「航空公司可以『意外地』裝上鏡頭，那也可能發生鏡頭黏到米飯的意外」，不過也有人持反對意見，「為什麼有人認為，機長有興趣一直盯著乘客看」、「機場也有很多如電視等鏡頭，為什麼都沒有人抱怨」。

ET快訊
臉好油＝慾望強！渣男專屬「7好色面相」　妳都遇到哪種？
Ella快嘴飆完《你要的全拿走》還超輕鬆　網驚：比林俊傑強
國泰世華打臉郭新政！　爆料員工不存在！銀行副總怒提告
奧斯卡完整得獎名單／《幸福綠皮書》拿下最佳影片

關鍵字：北美要聞,達美航空,新加坡航空,美國聯合航空,United Airlines,Delta Air Lines,美國航空,American Airlines

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

乘客爆料「椅背有鏡頭」！四大航空認「未來供視訊」　至今未使用

川普推特語錄／出發去越南囉　相信金正恩會做出明智的決定

真人版杜美心！3歲女「被鎖家內7天」生日當天亡…外婆開門嚇傻

時隔8個月再見面…川金28日正式會談　可能簽署《河內宣言》

金正恩列車揭密！防彈「裝備迫擊砲」　搭配五星級豪華臥鋪

「她身上被政府裝了微晶片」　瘋爹拿錘子敲死2歲女兒

和川普在街頭大玩親親？　「山寨金正恩」被越南驅逐出境

川金會倒數2天！　CNN評「籌碼高、期望低」：川普想得諾貝爾獎

影／川普明晚飛抵越南　27日下午與金正恩會談後共進晚餐

狼母放縱情夫幫13歲女兒「洗澡」　釀性侵得逞遭判6個月

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

師父見國道貨車架上站「逆風公雞」 切車道狂喊：快救牠...這是緣分！

雙人瑜珈親密互動讓感情增溫？　夫妻挑戰高難度動作變互摔大賽

橘子居然用烤的?溢出金黃泡沫 走訪客家文化嚐到「阿嬤的智慧」

台中角頭「要命小方」小弟出殯 80輛總值7億超跑車隊風光送行

哈士奇「技癢秀歌喉」阿嬤陪練 O型嘴二重唱讓網噴笑：沒白養！

手扒雞手套2步驟「變合身」　握緊手腕用力拉改造防鬆垮

全台最高摩天輪陷粉橘雲海！　海拔384米夕陽美出新高度

泰國版《Produce 101》MV曝光　網一聽虧「像去廟裡的感覺」

吳謹言爆秘戀《延禧攻略》鮮肉男神！　峇里島海邊約會被捕獲

乘客爆料「椅背有鏡頭」！四大航空認「未來供視訊」　至今未使用

川普推特語錄／出發去越南囉　相信金正恩會做出明智的決定

真人版杜美心！3歲女「被鎖家內7天」生日當天亡…外婆開門嚇傻

時隔8個月再見面…川金28日正式會談　可能簽署《河內宣言》

金正恩列車揭密！防彈「裝備迫擊砲」　搭配五星級豪華臥鋪

「她身上被政府裝了微晶片」　瘋爹拿錘子敲死2歲女兒

和川普在街頭大玩親親？　「山寨金正恩」被越南驅逐出境

川金會倒數2天！　CNN評「籌碼高、期望低」：川普想得諾貝爾獎

影／川普明晚飛抵越南　27日下午與金正恩會談後共進晚餐

狼母放縱情夫幫13歲女兒「洗澡」　釀性侵得逞遭判6個月

只穿內衣褲「懸8樓外牆」躲大火！她賭命想跳　目擊嚇瘋：火來了！

帶寶寶上海底撈！店員一見秒推出嬰兒床　媽媽讚：這服務太狂了

遭23歲閨蜜設局！她被扒衣電擊「強拍女僕照」虐30分鐘…5女被起訴

乘客爆料「椅背有鏡頭」！四大航空認「未來供視訊」　至今未使用

涉海生館詐貸！法院深夜「裁准羈押禁見」　陳慶男癱坐輪椅無語

于正：時間會證明一切！　疑聲援吳謹言、洪堯戀愛說

「世界最大狙擊手」大量投入戰場！　美軍生產BLU-129精準炸彈

曾之喬家中炒菜穿這樣！　網友一看全暴動：太性感了

內蒙古礦車嚴重超載…「失控撞毀」奪22命！　涉事礦企10人被捕

下田驚見「化石級」怪物！鑽土探頭張嘴...2排人齒　她秒驚呆嚇尿

斯亞尬舞一半「奶罩全露」　羅志祥急喊卡：再給我一次機會

國際熱門新聞

3歲女被鎖家內7天亡…外婆開門..

剁成1000肉塊！食人魔母屍入..

揭密金正恩列車　防彈裝備迫擊砲

油漆少半桶！阿公誤當優格吃下肚

川普：金正恩會做出明智的決定

相框砸中4歲童　碎玻璃插腹慘死

女大生嫁給62歲老公　親友全疏..

和川普親嘴？　山寨金正恩被越南..

日河流驚現3.4公尺深海大烏賊

洗碗妹笑容超甜　2年後近況曝光

被爆椅背有鏡頭！四大航空承認了

華爾街日報：中美貿易協議達10..

OL手術遭男醫舔胸　法官：她在..

狼母放縱情夫性侵女兒　遭判6個..

更多熱門

相關新聞

世界最大狙擊手！美軍生產BLU-129精準彈

美國空軍正在加速生產能夠精確制導號稱「世界最大狙擊手」的BLU-129炸彈，因為它能夠精確而致命的命中目標，讓戰地指揮官對它的需求越來越大。

川普：金正恩會做出明智的決定

川金28日正式會談　可能簽河內宣言

揭密金正恩列車　防彈裝備迫擊砲

川金會倒數2天　CNN：籌碼高、期望低

讀者迴響

發燒話題

奧斯卡 好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

快訊／新北驚傳火警！平頭男踏血腳印逃生

已婚男醫外遇美女醫19次　出庭細數

Ella成功了！挑戰《你要的全拿走》飆完還不喘

南一中學生錄取最難進大學　獎學金千萬

直播拍賣天王！億元遊艇「0元起標賣」

臉油＝慾望強！渣男專屬7好色面相

孫安佐新對象超萌真面目曝光：她是我的菜

吳謹言、洪堯情侶裝親密照流出！

下田驚見「化石級」人齒怪物！她秒驚呆

住宅轉租新制6/1上路　電費、押金上限全改

安啾遭罵「長得不好看」首吐心聲！

盤商剝削　旗山蕉農：韓國瑜下台

2歲女童慘墜18樓　奇蹟生還

《還願》慈孤觀音引議　網：已招來不善

打字瞎聊＝浪費時間！追妹別犯「3盲點」

更多

最夯影音

更多

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

師父見國道貨車架上站「逆風公雞」 切車道狂喊：快救牠...這是緣分！

雙人瑜珈親密互動讓感情增溫？　夫妻挑戰高難度動作變互摔大賽

橘子居然用烤的?溢出金黃泡沫 走訪客家文化嚐到「阿嬤的智慧」

台中角頭「要命小方」小弟出殯 80輛總值7億超跑車隊風光送行

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面