乘客爆料「椅背有鏡頭」！四大航空認「未來供視訊」　至今未使用

▲ 新加坡航空又稱「新航」,是一家新加坡的國家航空公司。(圖/翻攝臉書/Singapore Airlines)

國際中心/綜合報導

新加坡航空(Singapore Airlines)17日有一名旅客卡姆陸克(Vitaly Kamluk)發現,前方座位上竟然有疑似針孔攝影機的圓孔。對此,新加坡航空、美國聯合航空(United Airlines)、達美航空(Delta Air Lines),以及美國航空(American Airlines)皆出面坦承並表示,攝像頭功能從未啟用過,目前也沒有啟用的具體計劃。

英國《獨立報》24日報導,卡姆陸克16日在推特發文,並上傳一張新航娛樂系統下方的鏡頭,立刻引起熱議,讓許多人開始擔心自己在高空中的隱私。對此,卡姆陸克建議,航空公司應該用貼紙蓋住鏡頭,因為就算「現在沒有相機」,如果未來加裝麥克風的話,公司就可以對旅客進行監控行動。

Just found this interesting sensor looking at me from the seat back on board of Singapore Airlines. Any expert opinion of whether this a camera? Perhaps @SingaporeAir could clarify how it is used? pic.twitter.com/vy0usqruZG