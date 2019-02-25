《軒轅劍龍舞雲山》3/11開放公測　全新系統、任務搶先看

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由大宇資訊授權並與網易合作開發之《軒轅劍龍舞雲山》日前開放事前預約，短短一週時間即橫掃雙平台，預約人數旋即邁向20萬大關，引起媒體與社群的高度關注，如今官方宣告遊戲公測上線日期為3/11，並透露上市公測版將追加新系統與任務，大量的優化項目將讓參與封測的玩家也會「非常有感」。

隨著《軒轅劍龍舞雲山》遊戲內容搶先釋出、六大門派與片頭動畫的披露，玩家的期待值已被點燃到沸點。其中軒轅劍系列場景的還原，更勾起玩家無限回憶，遊戲不但升級全視角探索，開啟眾多神秘空間，水墨畫風浪漫色調的加乘，更讓質感升級，創造全新遊玩體驗。

遊戲中小雪的故鄉月河村現已繁花盛開，不再荒涼殘破；壺中界巨大鐵鏈所建成的道路對比背景的閃爍火光，更將鬼神之塔的神秘氛圍與煉妖壺的強大力量充份展現；此外氣勢磅礡的軍營靈武、仙氣繚繞的驪山迷宮等場所，等著玩家完成任務解鎖地圖，一探軒轅幻境。





自從去年底遊戲訊息披露與眾多直播主爭相試玩以來，吸引眾多直播主爭相試玩，社群中討論度最火燙的話題莫過於玩家在遊戲中與經典角色不期而遇的驚喜！在初始劇情裡，玩家即可參與《天之痕》中補天的「忘卻之陣」，和于小雪、宇文拓、陳靖仇、拓拔玉兒等主要NPC角色互動，還可親自操縱軒轅劍仙放大絕，大戰魔化師傅陳輔。

此外，遊戲中玩家也需和急於復活賽特的王思月一戰，搶奪劇情關鍵道具，同時也安排毀掉月河村的鮫精再度出場，並將玩家護駕熒魚設定為女友，推進原創角色劉彥的故事線，種種意想不到的安排，讓玩家能藉由熟悉的角色更投入遊戲之中。