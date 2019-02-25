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壢新醫院營造客語友善就醫環境　傳承客家文化

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▲壢新醫院首度推出客語友善門診，傳承客家文化。（圖／客家局提供）

▲壢新醫院首度推出客語友善門診，傳承客家文化。（圖／客家局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為推廣客語生活化，桃園市政府客家局和壢新醫院、共同舉辦「客家文化週系列活動」。壢新醫院院長黃忠智25日表示，「醫院每天病患、家屬來來往往，除了是一個就醫場合，只要妥善規劃，也是一個利於客家文化傳承與發揚的地點。」

黃忠智說，壢新醫院並鼓勵所有醫師、護理人員以及行政同仁學習基本溝通客語、參與客語認證，並編輯「醫院有愛、客語無礙」的新書，營造客語無障礙的就醫空間。目前，院方努力推廣客語，營造客語友善就醫環境，除了電梯樓層、電話語音系統及廣播系統皆提供客語播音服務，以提高公共區域的客語能見度，並編輯「醫院有愛、客語無礙」的新書，營造客語無障礙的就醫空間。

▲壢新醫院首度推出客語友善門診，傳承客家文化。（圖／客家局提供）

▲壢新醫院院長黃忠智為客語醫師別上客語友善胸章。▼民眾可至壢新醫院門診大樓1樓藝文空間參觀昔時客庄老照片展。（圖／客家局提供）
▲壢新醫院首度推出客語友善門診，傳承客家文化。（圖／客家局提供）

客家局指出，桃園市擁有近85萬的客家人口，是全台客家人最多的城市。「客家文化」一直是台灣多元文化中重要的一環，為了讓更多人認識客家文化，桃園市政府特別與聯新國際醫療壢新醫院共同舉辦「客家文化週系列活動」。

該活動於2月25日，在壢新醫院門診大樓藝文空間舉辦啟動儀式，項目包括：客語醫師白袍加冕客家花布、客語友善門診宣傳、「醫院有愛．客語無礙」新書發表、昔時客庄老照片展及天穿日穿耳洞活動等；並歡迎民眾寫下祈福語，張貼在祈福牆上，祈求闔家平安、身體健康、國泰民安。展示活動自2月25日至3月2日，為期6天，期盼透過活動盛大舉行及民眾參與，讓客家文化獲得更強而有力的推廣。

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關鍵字：壢新醫院,桃園市政府客家局,傳承客家文化

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