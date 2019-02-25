「無孔化」正夯！手機場為何紛紛取消3.5mm耳機孔

▲取消3.5mm耳機插孔已成為目前手機大廠的趨勢。（圖／達志影像／美聯社）

科技中心／綜合報導

自2016年以來，智慧型手機「無孔化」趨勢日益明顯，不管消費者認不認同，取消3.5mm耳機插孔已成為目前手機大廠的趨勢，不過這是福是禍，仍是使用者最清楚。

耳機孔逐漸被取消並不能簡單地被解釋為有線耳機技術已落後，畢竟一個技術的落後與否並不能全然以市占作為判斷標準，況且是像有線耳機這樣「無明顯替代」的技術。隨著智慧型手機逐漸普及，這項電子產品如今已集成相機、隨身聽、閱讀器、地圖於一身，而不僅僅是支「手機」了。

有線耳機曾因智慧型手機而成為「標準配備」，但現在包括小米、蘋果、華為、三星在內，不少智慧型手機製造商都紛紛選擇取消3.5mm耳機插孔，使得是否配備耳機插孔一事成為新機發表的關注點之一，保留3.5mm耳機插孔設計的廠商，甚至會被網友吹捧「有良心」。雖然取消3.5mm耳機插孔不代表其本身不支援有線耳機技術，蘋果取消了3.5mm耳機插孔，推出Lightning接頭耳機，也有廠商順應潮流，推出Type-C接頭的有線耳機。

有線耳機技術的縮減是進步還是遺憾，這問題的答案見仁見智，但可以肯定的是，取消耳機孔這一變化，歸根究柢是從供給端引發的，對蘋果、小米這些廠商來說，取消耳機孔設計到底是基於何種考慮呢？ 今日頭條指出4大理由說明：

1. 可能作為賣點。既然市場有「無孔化」的趨勢，那取消耳機孔就成了必然。隨波逐流也充斥在手機市場中，跟著做無孔耳機似乎成了一種「潮流」。

2. 蘋果的無奈。這一條主要是針對蘋果機來說的。不管是不是蘋果使用者，很多人都知道蘋果機的耳機介面和電源介面為同一個。這意味著蘋果使用者無法像安卓使用者那樣同時享受充電和耳機功能。蘋果將耳機功能分離出來用無線連線替代，正是出於分離二者的目的。

3. 開闢無線耳機市場。現在的無線藍芽耳機市場可以說如火如荼地在發展，這一定程度上和廠商「刻意」消除耳機孔有關係。爲了擴充套件無線市場替代傳統的有線市場，或許能帶來更大的產業利潤。但無線耳機的優點大家也看得見，所以這更像是一次雙方滿意的「買賣」。

4. 考慮到手機本身的安全性。取消耳機孔可能就是手機廠商爲了儘可能減少手機受到外界因素的影響，比如灰塵進入、水分侵襲等等。取消耳機孔，受到這些因素侵害的機率就會減小不少。另外，取消耳機孔也能減少手機的開孔數，一定程度上提高了手機的顏值。