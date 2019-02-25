金正恩專列疑經武漢 「車窗全黑」維持神秘感

記者魏有德／綜合報導

前往越南出席「川金二會」的北韓領導人金正恩25日上午7時疑似搭乘專列經過大陸武漢火車站。由釋出的影片顯示，與大陸一般列車不同點在於，該輛綠皮火車車窗全部塗黑，無法看出內部搭載人員，火車經武漢車站後，並沒多做停留，仍保持同樣速度繼續前進。

▲金正恩23日乘專列離開平壤。（圖／路透社）

此前有傳聞指，金正恩將乘專列先抵達北京與習近平會面，但24日北京站周遭沒有任何交通管制，無人目擊北韓專列。外界推測，專列可能循最短路線南下，盡量減少移動時間。韓聯社分析，北韓可能會避免在峰會前與中方接觸，以免引起美方猜忌。

據了解，北韓領導人的裝甲專列上設備齊全，除了防禦性能優異外，包括最先進通訊設備、高級臥鋪和會議室等，能提供領導人在路上照常處理公事。由於金正恩搭乘專列經大陸不少重要城市，另有觀點認為，他也可能藉此機會親眼視察中越兩國的地方發展現況，以便更加了解國情。

▲金正恩專列23日晚間經過丹東地區。（圖／路透社）

金正恩乘坐的專列23日下午5時從平壤出發，當晚9時30分經中朝邊境丹東進入中國大陸，約24日下午1時左右抵達天津站，隨後直接南下。外界推測專列將循「最短路徑」，可能經武漢、長沙、南寧到達與越南諒山省接壤的廣西憑祥。

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