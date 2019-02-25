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川普25日搭機飛越南！　金正恩的裝甲火車「最短路徑」直奔赴約

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▲▼ 川金二會／金正恩23日乘專列離開平壤。（圖／路透社）

▲金正恩23日乘專列離開平壤，準備前往越南河內與美國總統川普見面。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

「川金二會」將於27至28日於越南登場，美國總統川普在推特上透露，他將於美東時間25日一早啟程前往河內，並承諾繼續推進朝鮮半島無核化進程。另一方面，北韓領導人金正恩乘坐的專列自23日傍晚自平壤出發後，已經於24日下午1時左右通過天津，推測將直接南下越南，中途不會在北京停留。

自川普與金正恩去年6月在新加坡舉行首場峰會後，朝鮮半島無核化進程似乎陷入停滯，外界關注此次川金二會是否能有所進展。川普在推特上說，如果去除核武，北韓憑著優越地理位置和人才，很快就能一躍成為世界一流經濟強國，而金正恩比任何人都清楚這一點。

除此之外，川普又說中國國家主席習近平對此次峰會給予支持與幫助，他為此向習近平表達感謝之意。川普指出，中國最不希望見到的，就是鄰國擁有大規模核武器，又稱中俄兩國在北韓邊境採取的制裁措施非常有效果。

▼川普認為，北韓一旦放棄核武，很有成為世界經濟強權的潛力。圖為2018年6月兩人在新加坡首次會晤。（資料照／路透社）

▲美國總統川普（Donald Trump）與北韓領導人金正恩會面。（圖／路透社）

在北韓方面，一列領導人專用列車已經於當地時間23日下午5時駛離平壤，並於當天晚上通過丹東進入中國，據信就是金正恩前往越南所搭乘的專列。有消息人士透露，24日下午1時左右，目擊這輛專列通過天津地區，而天津站週邊也進行了交通管制。

此前有傳聞指，金正恩將乘專列先抵達北京與習近平會面，但24日北京站周遭沒有任何交通管制，也無人目擊北韓專列。外界推測，專列可能循最短路線南下，盡量減少移動時間。韓聯社分析，北韓可能會避免在峰會前與中方接觸，以免引起美方猜忌。

自丹東循鐵路前往中越邊境至少需時40小時以上，雖然北韓專列的行車路線未公開，但外界推測專列通過天津後，應該會先後經過武漢、廣州、南寧等第，抵達與越南諒山接壤的廣西憑祥後入境越南。據了解，憑祥車站周邊25日上午自26日下午將施行大規模管制。

▼川金會正式登場之前，河內已經有攤商開始販賣周邊紀念品。（圖／路透）

▲▼川金會前夕，河內已經有攤商開始販賣周邊紀念品。（圖／路透）

另據朝中社公佈的隨行人員名單，此次陪同金正恩前往越南的官員除了胞妹金與正外，還包括朝鮮勞動黨中央委員會副委員長金英哲、國際部部長李洙墉、中央委員會書記兼幹部部部長金平海、最高人民會議預算委員會委員長吳羞容，以及外務相李勇浩、人民武力部部長努光鐵、外務省副相崔善姬等人；然而，金正恩的妻子李雪主不在名單上。

另外，根據越南媒體報導，一架北韓高麗航空伊留申-76型運輸機於當地時間9時20分降落在河內市郊的內排國際機場。現場目擊約100名西裝筆挺的北韓隨扈人員和2輛黑色豐田陸地巡洋艦休旅車。另有多輛巴士和卡車緊隨其後，可能先行前往金正恩可能下榻的河內美利亞飯店。

至於金正恩為何選擇搭乘火車長途跋涉？據悉，北韓領導人的裝甲專列上設備齊全，除了防禦性能優異外，包括最先進通訊設備、高級臥鋪和會議室等，能提供領導人在路上照常處理公事。另有觀點認為，金正恩可能會藉此機會親眼視察中越兩國的地方發展現況，以便於更加了解國情。

▼北韓運輸機先行抵達河內。（圖／路透）

▲▼川金會前夕，北韓運輸機先行抵達河內。（圖／路透）

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關鍵字：川普,金正恩,川金會,日韓要聞,北美要聞

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