不知不覺大媽魂附體！　這些「阿珠嬤行為」你中了幾項

▲隨著年紀增長，有愈來愈多大媽行徑不著痕跡出現。（圖／CFP，下同）

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大媽就是一種，覺得她有時很煩卻又可愛。或許是人生歷練多了，隨著年紀增長，有愈來愈多大媽行徑不著痕跡出現，這些症狀如果在你年紀還沒到時就現形，那可能會讓旁人和你感到困擾。DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，看看這些大媽症頭你中了幾個？

馬路有三寶，大媽不可少

在路上最怕就是橫衝直撞的三寶，每個人都不想遇到，尤其那種渾然不知已經把自己和大家都推到地獄門口的大媽，不管她是走路開車還是騎車，都宛如移動式砲彈般危險，碰一下要嘛命沒有、要嘛錢不見。

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搜刮免費贈品、試用試吃、飯店備品

當你逐漸被各種免費贈品吸引，或是看到試吃試用的東西就興奮，那麼妳可能正在開始成為大媽，喔對，現在妳出去旅遊住飯店的時候，開始搜刮房間裡的備用品了嗎？那你可得小心點阿。

熱愛蒐集、散布長輩圖

如果你開始下載通訊軟體裡收到的長輩圖、並且三番兩次地轉發出去，那只有兩種可能，一妳正在成為大媽，二妳本人就是大媽，長輩圖根本就是年長者的特產，是一種標誌，更是一種精神，長輩圖這種東西，用過就回不去了！

在各種場合高聲喧嘩

不知道是年歲大了耳力不如從前，還是年紀大到嗓門開完全了？大媽們就是講話很大聲，一開口就想讓全世界知道「啊，是妳，原來妳在這兒啊！」不過換個角度想，如果你到個年紀還能大嗓門，也代表妳身體目前很健康，硬朗到分貝破表。

不管三七二十一插隊、搶位子

大媽們特別會插隊和搶座位，看看美食街賣場的椅子一空下，率先坐上去的十個有九個是大媽，排隊的時候，一不留神也會被大媽插隊，有時候她們甚至會用一種「我就在這兒啊，哪不對了」的臉，警告她的時候反而還會被嘴一波！

▲DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，看看大媽有哪些症頭，你有沒有不小心中了幾個？