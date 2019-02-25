　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

錢建榮／樹立自為無罪判決的典範

請按讚支持 ETtoday新聞雲

▲▼前台北市議員謝明達。（圖／記者吳銘峯攝）

▲謝明達涉貪案最高法院自為無罪判決而確定，檢察總長提起非常上訴。最高法院曾有決議，為解決案件多次撤銷發回，如果事實審仍難發現確鑿證據至事實欠明確或明顯不罰，第三審得逕為無罪判決。（圖／記者吳銘峯攝）

最高法院刑三庭由黃瑞華法官擔任受命法官審理的謝明達涉嫌貪污案件，撤銷二審的有罪判決，自為謝明達無罪判決而確定，因為謝明達的政治人物身分引發輿論討論。檢察總長甚至為此提起非常上訴，認為自為無罪判決違反《刑事訴訟法》第394條第1項規定，而且沒有言詞辯論就改判無罪，對包括檢察官在內的當事人造成突襲。近來，因為黃瑞華法官投書寫公開信反駁檢察總長，再起爭議。

傳統以來，最高法院的判決結果就只有「上訴駁回」與「撤銷發回」兩種，鮮少有自為判決出現，極少數且最有名的自為判決特例，就是陳水扁總統的龍潭購地等貪污案；更別說撤銷原審的有罪判決，自為無罪判決更是罕見。根據黃瑞華法官的統計，有史以來至少有8件，謝明達案不算首例。

司法體系，特別是最高法院，是個很講究「傳統」的機構，依據長老及前輩們的教導，最高法官因為是法律審，所以「普遍」認為他們就是不能自為無罪判決（甚至自為有罪判決），縱使最高法院早在民國77年就有決議，為了解決案件多次撤銷發回，如果事實審仍難發現確鑿證據至事實欠明確或明顯不罰，第三審得逕為無罪判決之諭知，但文化難改、積習難破。當然，搬出來的法律依據就是《刑事訴訟法》第394條第1項前段，這也是檢察總長提起非常上訴所持的理由。

總長認為，依據第394條第1項規定，第三審法院應「以第二審判決所確認之事實」為判決基礎，超出第二審確定的事實，最高法院無從插手。但是注意：無罪判決就是沒有「犯罪事實」，何來應「以第二審判決所確認之事實」拘束的問題？依據這種文義及邏輯，豈非對於第二審的無罪判決提起上訴，第三審法院就不能為任何判決了，因為沒有「第二審判決所確認之（犯罪）事實」？可知這個規定所指的「事實」不只是「犯罪事實」，還包括所確認的「自然事實」，對被告而言，就是「有利被告的自然事實」，對檢察官而言，也有「不利被告的自然事實」在內。

判決是一個涵攝事實、適用法律的過程及結果，尤其《刑事訴訟法》定有諸多繁密且為被告利益而設的證據法則，從《憲法》的角度來看，就是證據法則的正當法律程序。早在四十幾年前的大法官釋字第146號解釋就說了，「刑事判決確定後，發見該案件認定犯罪事實與所採用證據顯屬不符，自屬審判違背法令」，可以提起非常上訴，也可聲請再審，改判無罪，這就是「證據裁判法則」。確定判決都可以改判無罪，確定前卻不能由第三審改判無罪？當第二審確認的「證據事實」無從認定「犯罪事實」，或法律見解錯誤難以支撐犯罪事實，例如貪污罪的「對價關係」認定有誤，基於無罪推定法則（這當然也是證據法則，還是《刑事訴訟法》最高指導原則）、證據裁判原則，就只能為無罪判決，但第二審卻據此違法得出被告有罪的犯罪事實，違反了證據法則，就是判決違背法令，最高法院當然有權把違法的有罪判決撤銷，又因為已經沒有可調查的證據，也沒有其他自然事實還要確認，自為無罪判決就是最高法院唯一且正確的選擇。如果最高法院還不自為無罪判決，那才是違反第394條第1項規定。

簡單的說，這個條文的意思是講，最高法院不能在第二審認定的犯罪事實之外，加上其他構成要件事實，因為會對被告不利，造成突襲，可是如果根本沒有證據可以證明有犯罪事實存在，就不是這個條文要拘束的事。

事實上，同法第398條第1款反而特別明定最高法院應自為判決的情形：當原審判決有違背法令而不影響於「事實」之確定，且據以為裁判者，應就該案件自為判決。在沒有足夠證據證明有罪的案例，正是此處所稱「不影響於事實之確定」，如同德國刑事訴訟法第354條第1項所稱「無需進一步之事實認定」應為無罪判決的規定，因為沒有「犯罪事實」，就必須宣告無罪判決。這是一個中性的規定，解釋上不會只指有罪的犯罪事實，也包括無罪的自然事實在內，這才符合平等原則。這樣的解釋也與日本刑事訴訟法第413條但書的自為判決的中性規範相同，當然不能導出只能自為偏袒國家（檢察官）的有罪判決，而更應該包含有利被告的自為無罪判決。

簡言之，重點不在法無明文許可，而是法無明文禁止，透過法釋義學及邏輯法理，更基於正當法律程序的保障，只要有利刑事被告自無不許之理，一如學說普遍承認的毒樹果實原則，最高法院也是以法無明文所以不承認，卻忽略這是當然之理、事理之常，更凸顯最高法院對於正當法律程序的理解過於狹隘甚或有誤。

至於最高檢察署認為反於向來見解的法律統一這麼重要，應該要言詞辯論，怎麼不見當最高法院在陳水扁龍潭購地案等，反於一貫的「法定職權說」立場，改採空洞且對被告牽連株廣的「實質影響力說」時，總長提非常上訴要求言詞辯論呢？那可不只是對被告造成突襲，也出乎檢察官意料。說穿了還不是因為判決有利檢察官（或某黨總統候選人？）就算了，但有利被告（且打臉檢察官）可就絕對不容許的心態！

最高法院的審判文化，如果還是不能正確認知司法所具有的人權保障功能，總是以治安機關或政府角色自許，不能打破習於為國家（行政權或檢察官）背書服務的心態，自然不會察覺自為無罪判決背後所具有的憲政意義所在，在社會眼中也才會變成大驚小怪的特例。樹立勇於自為（無罪）判決的典範，此其時矣！（本文轉載自《蘋果日報》）

▲▼錢建榮法官●錢建榮，台灣高等法院刑事庭法官。以上言論不代表本公司立場。

法律雲推薦 免費公益講座，歡迎參加！
主辦單位：台灣法治暨政策研究基金會
時間、地點：3/23（六）14：30～16：30/國父紀念館B1演講廳
演講者：尹章中（立法院公報處處長）
講題：文化創意與產業升級
ET快訊
即時名單／奧斯卡最佳男主角　《波希米亞狂想曲》雷米馬利克
奧斯卡／女神卡卡首座小金人！《Shallow》奪最佳電影歌曲
孫安佐脫魯臉紅：是我的菜！她「撞臉子瑜」超萌曝光
公婆用手狂彈兒子小GG！新手媽崩潰　婆婆「恐怖回答」讓她發毛
不斷更新／奧斯卡即時得獎名單

關鍵字：法律,司改人權,錢建榮,謝明達,江惠民,非常上訴,最高法院,法律審,黃瑞華

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

「清白已還、歲月難追」無罪確定議員謝明達獲補償26萬

前台北市議員謝明達關說無罪確定　檢察總長提非常上訴

前議員被控關說捷運局人事　最高院逆轉改判無罪

錢建榮／樹立自為無罪判決的典範

李永然／紐西蘭立法禁止信仰歧視　捍衛宗教自由

病父昏迷37天！女兒挺7月肚求救　白沙屯媽祖回頭摸手「別哭我在」

「56不能亡」轟炸小巨蛋 　《傳說》開場粉絲嗨到爆

主人玩耍中暗算+毛巾誘惑學游泳　小水獺腳滑落水嚇逃：不玩了OQ

新北屁孩載妹「殺人式超車」　Gogoro車主被擊落呆看離去背影

Selina最厭世的大挑戰　氣pupu：沒看過女明星發脾氣？

長期胃酸逆流不要瘋狂吃藥！　理科先生：先改變生活型態

袁詠儀出送命題「不年輕了」　張智霖回答完全是高手！

孫安佐公主抱19歲Q妹超Man！　調皮用「二頭肌訓練」上下舉起

太甜！張嘉倪打籃球狂撒嬌　老公把她背上肩教投籃>///

公園看肖年人跳舞「舞魂上身」　阿伯偷瞄現學現賣還加碼頭轉

錢建榮／樹立自為無罪判決的典範

李永然／紐西蘭立法禁止信仰歧視　捍衛宗教自由

逃命潮！高租金逼走永福樓　台北東區仍有近百空店面

隔12年學測國文作文再度有考生滿分　英文作文19人滿分創5年新高

【不斷更新】奧斯卡得獎名單／雷米馬利克《波西米亞》奪影帝

蘇起／美中「競爭」下的台灣

電影、電視、手機裡面都有他！入坑「朱智勛」必追這5部

當靈長類遇到蛇...黑猩猩發出警戒聲　「ㄊㄚ」湊上前玩弄常遭蛇吻

通緝噁爛男埋伏YouBike站　鹹豬手尾隨襲胸圖書館當休息站

被載去屠宰場...公雞站貨車架上求救！師父切車道狂喊：快救牠

面對圍堵華為更加自信　丁耘：沒有華為的5G，猶如沒有曼聯的英超

法律系教授才挨告家暴　反控妻子偷證件辦續約拿新手機

法律熱門新聞

雷皓明／車禍處理SOP　第一步..

李永然／紐西蘭立法禁止信仰歧視

除夕夜燒死6親　翁仁賢罵法官F..

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可..

龍潭縱火案　翁仁賢「當流氓很爽..

龍潭縱火案　翁仁賢：追殺家人

錢建榮／樹立自為無罪判決的典範

吳景欽／無人駕駛車肇事誰該負責

騎單車酒測超標　法界：罰300..

黃俐菁／遇到魔音鄰居的錦囊妙計

龍潭縱火案　翁仁賢嗆法官不夠格

雷皓明／精神賠償怎樣才告的成？

龍建宇／工讀生不是人？

主任檢察官教你看懂地檢署傳票

更多熱門

相關新聞

李永然／紐西蘭立法禁止信仰歧視

紐西蘭非屬宗教國家，對於宗教信仰保障不遺餘力，除了立法禁止信仰及宗教歧視外，更制定《宗教多元化國家聲明》，對宗教多元化具極大的包容，更體現了紐西蘭遵守聯合國宣言中之「禁止宗教或信仰歧視」的規定。

清潔車撞機車　騎士獲國賠78萬餘元

累犯違憲　大法官認監獄人權也要顧

中正犯防民調：8成民眾不信任法官

「累犯加重本刑」違憲！基層法官說話了

讀者迴響

發燒話題

奧斯卡 好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

《還願》慈孤觀音引議　網：已招來不善

他借3600擺攤　8天狂吸7.8萬

打壓韓國瑜？晚宴等不到吉隆坡市長

好市多驚瞥「斷貨神物」！網哭：終於等到

國小作業難倒家長　一條線神破解

66歲母扛蔬菜台北→台南！遭媳婦嗆噁爛

是真的！金鍾國甜喊宋智孝：老婆～

不是情慾！伴侶有10跡象＝真的愛你

17歲少年借400萬名車　撞護欄四輪朝天嚇呆

27歲女6年狂墮胎17次　子宮剩一層紙薄

「肥胖部位圖」驚曝光！少吃2樣瘦全身

男友「6超甜小舉動」＝認定妳是老婆

未婚小媽溺殺嬰　鄰嘆：可以給我養

登百岳被跟！領隊嚇見急拉人下山

孫安佐新對象超萌真面目曝光：她是我的菜

更多

最夯影音

更多

病父昏迷37天！女兒挺7月肚求救　白沙屯媽祖回頭摸手「別哭我在」

「56不能亡」轟炸小巨蛋 　《傳說》開場粉絲嗨到爆

主人玩耍中暗算+毛巾誘惑學游泳　小水獺腳滑落水嚇逃：不玩了OQ

新北屁孩載妹「殺人式超車」　Gogoro車主被擊落呆看離去背影

Selina最厭世的大挑戰　氣pupu：沒看過女明星發脾氣？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面