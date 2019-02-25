金正恩專列「貫穿中國大陸」　凸顯中朝兩國命運共同體關係

▲ 金正恩23日乘專列離開平壤。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

「川金二會」將於27至28日在越南河內登場，北韓領導人金正恩23日傍晚乘坐專列自平壤出發，已於24日下午通過天津，並繼續南下，中途不會在北京停留。據韓國《朝鮮日報》24日報導，金正恩乘坐的專列「貫穿中國大陸，有對外凸顯中朝血盟關係並向美發出信號的意味。」另外，有分析認為，「中國向朝方提供鐵路大通道，也證明了中朝兩國命運共同體、不變的唇齒相依關係。」

關於金正恩專列為何沒有停留北京？報導引用韓國峨山政策研究院研究員辛範哲的分析說，「金正恩在1月已訪問過北京，比起會談前再去北京，未來結束越南之行返中國時，向習近平通報朝美首腦會談成果的可能性更大。」他進一步指出，「中國向朝方提供鐵路大通道，也證明了中朝兩國命運共同體、不變的唇齒相依關係。」

▲ 金正恩專列23日晚間經過丹東地區。（圖／路透社）

此外，自丹東循鐵路前往中越邊境至少需時40小時以上，雖然北韓專列的行車路線未公開，但外界推測專列通過天津後，應該會先經過武漢、長沙、南寧抵達與越南諒山接壤的廣西憑祥後入境越南。據了解，憑祥車站周邊25日上午自26日下午將施行大規模管制。

另據朝中社公佈的隨行人員名單，此次陪同金正恩前往越南的官員除了胞妹金與正外，還包括朝鮮勞動黨中央委員會副委員長金英哲、國際部部長李洙墉、中央委員會書記兼幹部部長金平海、最高人民會議預算委員會委員長吳羞容，以及外交部長李勇浩、人民武力部部長努光鐵、外務省副相崔善姬等人；然而，金正恩的妻子李雪主不在名單上。

至於金正恩為何選擇搭乘火車長途跋涉？據悉，北韓領導人的裝甲專列上設備齊全，除了防禦性能優異外，包括最先進通訊設備、高級臥鋪和會議室等，能提供領導人在路上照常處理公事。另有觀點認為，金正恩可能會藉此機會親眼視察中越兩國的地方發展現況，以便於更加了解國情。

▲ 川普,金正恩,川金會。（圖／達志影像／美聯社）