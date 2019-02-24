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大口爽吸珍奶…嘴裡「真空碎屍」小強！吐出5隻腳+頭噁到崩潰

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▲▼珍珠奶茶吸到蟑螂屍體。（圖／翻攝爆廢公社）

▲原PO的珍奶才吸沒幾口，立刻就吸出了蟑螂屍體。（圖／翻攝爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

都快吐了！一名女網友在臉書爆廢公社PO出照片，表示自己大口吸著某知名連鎖手搖茶飲的珍珠奶茶時，卻突然驚覺嘴裡傳來異樣口感，吐出一看赫然發現是已經遭到強大吸力「真空碎屍」的蟑螂殘渣，還可以清楚看到小強頭、下腹與節肢分明的步足，當場噁到再也喝不下。

「吸珍珠奶茶吸到蟑螂！」原PO貼出照片，大杯的珍奶才才喝了幾口，透明的飲料杯裡還有8、9分滿，但一旁的衛生紙上、被她吐出的珍珠旁，竟然還有爆噁的蟑螂屍體；仔細查看，脆弱的蟲身在真空的吸力下早已支離破碎，但三角形的蟑螂頭仍清晰可辨，還可清楚看到小強深褐色的下腹、與5隻斷裂的步足。

請繼續往下閱讀...

雖然原PO並未透露是在何處購買該杯珍奶，但畫面曝光後立即引起網友熱烈討論，噁呼「靠北超噁，腳還斷了」、「我正在喝珍奶耶」、「這肯定不是這一杯才有，應該整桶珍珠都中槍」、「感謝你成功讓我戒掉珍珠奶茶」、「我猜你咬了2下」、「這是我的話一定崩潰」、「有一次喝珍奶，用舌頭觸碰了一下，確定吸到某種不是珍珠的物體，我決定吞下去，一輩子都不想知道我吸到什麼！」

▼蟑螂的屍體被吐出時已經支離破碎。（圖／翻攝爆廢公社）

▲▼珍珠奶茶吸到蟑螂屍體。（圖／翻攝爆廢公社）

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關鍵字：蟑螂,珍奶,珍珠奶茶

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