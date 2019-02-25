沒吃到再等7天！台中龍井限定「自強夜市」　當地人互相提醒：別打卡

▲自強夜市位於龍井區向上路六段，每次營業都是滿滿人潮。（圖／東森新聞／下同）

地方中心／台中報導

台中市大肚和龍井山區交界的「自強夜市」，一周只營運一天，且每一攤都得排隊才吃得到。攤商觀察，9成以上都是在地人在逛；當地居民還互相提醒，千萬別在臉書打卡分享，否則排隊會愈排愈長等更久，「沒吃到得再等7天」。不少攤商營業前就有人排隊，1小時全部賣光；業者也當地督導，要是有人東西不新鮮或賣太貴，大家會聯合掃出那一攤。

位在田邊的自強夜市只有每周六營運，晚間6點營業前就有一大堆人排隊，包括超人氣臭豆腐、地瓜球。一名消費者說，「第一次來，聽朋友講的，逢甲都沒那麼多人！」另一人表示，「在地人不算隱藏版啊，住這邊的都知道啊。」

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▲▼民眾一家大小都來逛夜市。

▼誘人的滷味讓人看了食指大動。

還有人說，來這邊吃到美食，不要隨便在臉書打卡，免得之後又要排更久；有人推薦熱狗、蔥抓餅和章魚燒。一名賣滷味的攤商表示，客人從營業前就開始排隊，距離打烊還有好幾個小時就賣完，「差不多6點左右開始賣，7點半就賣完了。」

客人愛吃，攤商賺飽銀子，好幾家店家也當地督導，只要有業者東西不新鮮或賣太貴，大家會聯合掃出那一攤，並列為擺攤黑名單。一名業者說，「吃的每一家都做很好，而且我們這裡的東西都是真材實料的，每個攤商都是很真誠跟我們客戶做朋友。」

▲▼一周只營業一天，自強夜市依舊人氣強強滾。

【自強夜市】



地址：台中市龍井區向上路六段

營業時間：每周六晚間6時開始