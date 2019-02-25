傻眼！餐廳女老闆莫名遭跟蹤　警方竟從她車底找到定位器

▲林女與鄭男素不相識，檢方懷疑鄭嫌可能覬覦林女財力，認定鄭男犯罪動機不純。（圖為示意圖，與新聞事件無關／翻攝pakutaso）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣經營餐廳的林姓女子，發現遭一名陌生男跟蹤、監視，精神崩潰報警求助，結果警方在她車底盤1顆衛星定位器，並從綑綁的膠帶採集到指紋並比對出鄭嫌。由於鄭嫌始終不肯供出裝GPS的動機，檢方研判他鎖定林女，是因她餐廳生意好、財力佳，而有覬覦之心，日前依妨害秘密罪嫌起訴，並建請院方從重量刑！

檢警調查，鄭男與林女素不相識，在2018年間於林女所經營的餐廳前，擅自在林女愛車底盤下裝設GPS衛星位定器，追蹤林女的所在位置、行經路線等非公開動靜行動及狀態等紀錄，傳送至自己手機與電腦上而儲存竊錄。

林女多次發現遭鄭男跟蹤，心生疑竇而報警處理，經警發現林女車上的GPS並採集指紋送驗，確定是鄭男所為。

鄭男向檢警坦承，他在林女自小客車底盤下安裝GPS。林女則說自己從去年6月間起，就不斷遭人跟蹤、監視。直到去年10月報警後，警方才在她車上找到GPS。

刑警局鑑識人員表示，是從林女自小客車底盤下拆解的GPS外纏繞黑色膠帶上，發現有鄭男的指紋，才循線比對出他的身分。檢方依刑法竊錄他人非公開活動罪嫌，起訴鄭男。

檢方強調，林女與鄭男素不相識，而鄭男落網後，一直未能提出偷裝GPS的合理說明，且林女2018年2月餐廳開幕，外人可從餐廳的臉書粉絲專頁，得知餐廳生意頗佳，檢方懷疑鄭嫌可能覬覦林女財力，認定鄭男犯罪動機不純，為懲不法，建請法官從重量刑。

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