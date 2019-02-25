富邦證券三十而立　榮獲國內外專業機構肯定

▲富邦證券大放異彩 9項專利獲獎打造創新金融未來，超越同業創造競爭優勢。（圖／富邦證券提供）



消費中心／台北報導



富邦證券成立30周年，多元化業務發展有成，一路走來，富邦證券將服務品質放在第一，二〇一八年更是豐收的一年，以金融科技及有溫度的服務，獲得投資人及評鑑機構肯定，以不凡實力超越同業，創造競爭優勢。





服務植入財富管理DNA 協助客戶資產活化再升級

轉型財富管理券商，富邦證券凝聚團隊共識，將｢服務」植入財富管理DNA，成立輔銷、投顧及稅務顧問等專家團隊，強化營業員對理財商品運用的能力。此外，也善用券商優勢，透過「雙向借券、不限用途借貸」等業務，創造差異化財富管理服務，幫助投資人達到「資產活化再升級」，有效提升資產效益，幫助財富增值。

因此，富邦證券不但轉型有成，2018年經營成效更是備受肯定，除榮獲今周刊「最佳財富管理券商獎」第一名及財訊雙週刊財富管理大獎「最佳財富管理」第一名肯定外，更榮獲《The Asset》財資雜誌「台灣最佳證券經紀商」殊榮。

▲富邦證券每年均會舉辦投資趨勢論壇，向外界闡明市場動向。（圖／富邦證券提供）

9項專利在手 積極搶得金融科技先機

金融科技近期成為熱門顯學，而富邦證券早已積極發展，目前已取得多達9項發明專利，包含語音助理、智慧選股等，專利數為國內券商之首。

富邦證券表示，近年來積極追求金融創新服務，結合大數據分析、理財機器人、定期定額ETF投資等服務元素，建構主動且即時的整合優質服務，以富邦e+APP為例，客戶一秒即可用「指紋辨識」快速登入，運用結合歷史回測與指標篩選的「智慧選股」功能，選出理想標的後，透過「台股語音助理」快速下單，富邦證券透過金融科技創新推出遠超過客戶期待的卓越服務，因此榮獲2018財訊金融獎「最佳金融科技券商」金質獎及今周刊財富管理評鑑「最佳數位創新獎」第一名肯定。

▲富邦證券於30周年舉辦定期定額ETF扣款抽獎活動，由總經理程明乾（左）親自頒獎給獲得頭獎汽車的客戶，感謝客戶對富邦證券的支持。



打造大投行！提供一條龍創新金融服務

富邦證券投資銀行業務多元創新更是有目共賭，2016年及2017年是業界唯一以國際證券業務分公司(Fubon Securities OSU)擔任ECB及GDR之海外承銷商，此創舉提供客戶完整之國際化金融服務，大幅降低上市櫃公司海外籌資成本，對台灣資本市場極具指標意義。

富邦證券積極打造大投行，提供創投投資、IPO上市櫃、SPO籌資、大中華併購財務顧問等一條龍服務，目前IPO、SPO及興櫃三大業務市占率高居市場前兩大，SPO主辦件數為市場第一名，經營績效榮獲《Global Finance》全球金融雜誌頒發「台灣最佳投資銀行」，並連續二年榮獲《Finance Asia》金融亞洲雜誌「最佳權益證券發行機構」肯定。

展望未來，富邦證券將以長期所累積的營運成果，以「創新未來」，結合金融科技應用，提供更有溫度的服務，站穩投資人心中的理想券商領先地位，打造未來成長根基，邁向下一個30年。





▲富邦證券30周年舉行健行活動，聚集了千人同仁與眷屬參加。



了解詳情：http://bitly.com/2GAHGdK

富邦綜合證券股份有限公司 金管證總字第0007號

台北市仁愛路四段169號15樓 0800-073-588