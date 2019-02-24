華為首款5G折疊螢幕手機Mate X要價台幣8萬完勝三星Galaxy Fold

特約記者洪聖壹／綜合報導

在上週的Galaxy Unpacked 2019活動當中，三星發表5G版本的Galaxy S10，順便來一發Galaxy Fold螢幕折疊機，前者預計今年5月上市、後者預計4月26日少量上市，售價1,980美元，約台幣6萬元左右，稍早華為則是發表螢幕可以折疊的Mate X，解決方案跟三星完全不同，整體設計完勝三星，但卻要價台幣8萬元。

三星Galaxy Fold：雙螢幕、六鏡頭

Galaxy Foled採用全新AMOLED Infinity Flex可折疊螢幕，是全球第一款可以將4吋手機放大至7吋平板的智慧型手機。三星的解決方式是「兩個螢幕」，正面配備一個可折疊的7.3吋QXGA解析度的AMOLED面板，顯示比例為4.2：3，背面則配備一個4.6吋HD+ Super AMOLED面板，顯示比例為21：9，使用起來像是書本一樣，平常使用4.6吋手機，想要看更多，直接像是打開書本一樣，翻開就可以使用7吋平板，兩邊的螢幕都支援所有智慧型手機的功能，而這樣的設計，連同工程、技術與新的UX，三星花了整整八年的時間才完成。

Galaxy Fold 共有銀色、黑色、綠色跟藍色四款，中間的專利鉸鏈透過雕刻的形式刻上 Samung 品牌，拍攝方面則是提供六顆鏡頭，除了4吋螢幕的視訊鏡頭外，在7吋螢幕的右上角透過斜瀏海的形式提供兩顆自拍鏡頭，拍攝畫素為1000萬畫素＋800萬畫素，而另外一組三境拍攝模組，則是在整個手機折起來的背後，拍攝畫素為一顆1600萬畫素超廣角搭配1200萬畫素廣角、1200萬畫素長焦。

效能方面採用的是自家的Exynos 9820搭配12GB RAM、512GB ROM，手機本身配備客製化三合一電池，最大電量為4380mAh，支援QC 2.0快充、可相容WPC和PMA的無線充電、透過Wireless PowerShare還能進行反向充電，採用的傳輸介面為USB-C，搭配第二代Samsung Dex還能一秒變身桌機，預計4月26日上市、售價1,980美元。

華為Mate X折疊手機：單螢幕、四鏡頭

至於華為剛剛亮出的Mate X，折疊方式跟Galaxy Fold剛好相反，雖然同為「讓手機一秒變平板」，但設計上是透過「反折」來呈現一個6.6吋變成8吋的折疊螢幕手機，其中省略大約5吋的空間，主要拿來放置4鏡頭拍攝模組以及承軸來使用，華為透過這樣的形式，呈現手機「真正達到無邊框」。

華為CEO余承東特別強調這款手機是真正無邊框、正面沒有「瀏海」，而且速度非常的快(5G)，使用起來很簡單，明顯酸了一下搶先發表商用化折疊螢幕手機的三星Galaxy Fold。

這款華為Mate X折疊螢幕版本打開的顯示比例為8:7.1，螢幕解析度為2480X2200 Pixels，折疊起來的話，正面為6.6吋、背面為6.38吋，解析度都是2K，以手機模式來說，余承東特別拿6.5吋iPhone Xs Max 跟4.6吋 Galaxy Fold 來比較，強調手機模式的體驗，而打開的時候，平板模式螢幕上沒有任何開口，觀賞體驗也勝過Galaxy Fold，強調是「真正的無邊框全螢幕」，而且把指紋跟電源鍵二合一，折疊起來只有5.4mm，整體設計只花了3年的時間。

透過處理器的 AI 多任務處理能力，華為為Mate X設計多螢幕瀏覽體驗，想要把拍好的照片傳給朋友，只要在另外一個螢幕打開照片、傳到另外一個螢幕的電子郵件，然後就像平常使用手機一樣，打字、傳送即可。

另外，因為折疊的關係，自拍是透過以往手機的「主鏡頭」來完成自拍，因此拍攝品質比市面上所有自拍鏡頭都還要好，而且向對方拍照時，對方可以看到自己，藉此調整拍照姿勢。

Mate X 只有星際藍一個顏色，而且透過麒麟980處理器搭配巴龍500行動數據晶片來支援5G，美中不足的是只有8GB RAM，同時也是全球首款支援SA跟NSA，該款手機透過3選2卡槽提供4G+5G雙卡雙待，電池容量4500mAh，而且是全球第一款支援55W超級快充技術，可以在30分鐘內充飽85%，充電效率是iPhone Xs Max的600倍，預計2019年第二季上市，售價2299歐元，折合新台幣約8萬元。

無疑的，Mate X發表過後，不管是折疊螢幕解決方案、5G技術、還是價格，都超越了三星Galaxy Fold，而這僅是MWC 2019在5G、折疊螢幕手機戰火的開端。