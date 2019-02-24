「水鬼」通過硬漢路挑戰！海龍蛙牌直接釘入胸肉裡

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俗稱「水鬼」的陸軍兩棲偵察營，23日展開末鑑測最艱難的「硬漢路」測驗，學員們赤身爬行在粗糙不平的路上，儘管手腳都磨破流血還是堅持到終點，最後由教官親手將「海龍榮譽蛙牌」釘入胸肉裡。

▲海龍蛙兵通過硬漢路鑑測。（圖／翻攝軍聞社）

硬漢路上，總共區分重裝沙地運動、信心測驗、爬污水池及正拳掌上壓等9個分站，每站必須在教官們嚴格的把關下在時間內通過。過程中，學員們揮灑著汗水與血水，一步步過關，也一步步邁向海龍蛙人之路，儘管每個人體能已達到臨界點，但最後他們仍靠著堅強的意志力，自我挑戰，通過鑑測，成功合格的成為一名海龍蛙兵。

學員們在通過「硬漢路」後，教官在他們的胸前釘下象徵榮譽的蛙牌，學員在眾人面前大聲誦讀「海龍蛙兵信條」，矢志「絕對服從、忍耐到底，自願為國家奉獻犧牲，誓死捍衛國家的安全。」，並進行象徵「交接」的「交槳」儀式，過程簡單隆重。

▲海龍蛙兵通過鑑測。（圖／翻攝軍聞社）



已來參加儲訓第二次的羅學員表示，第二次來到儲訓隊，第一次受很大的挫折，經過考慮決定再次挑戰，就是想證明自己跟別人不一樣，也想讓教官看到改變後的自己，他說，其實不管有沒有順利結訓，能得到教官的認可非常開心，「拿到蛙牌那一刻有苦盡甘來的感覺，心情很不一樣」。

▲海龍蛙兵通過硬漢路鑑測。（圖／翻攝軍聞社）