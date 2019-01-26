「馬祖海龍王」前兩棲連長毛守義過世　享壽90歲告別傳奇一生

▲馬祖前兩棲連長毛守義過世，享壽90歲。（圖／翻攝自臉書社團／中華民國-陸軍蛙人海蛟海龍部隊，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

有「馬祖海龍王」之稱的前馬祖兩棲連長毛守義25日晚間病逝台南榮民醫院，享壽90歲。在兩岸軍事對抗時期，毛守義在馬祖訓練蛙兵長達16年，期間多次率兵夜渡獵殺共軍，不僅有「陸軍蛙人之父」的美名，三次榮獲國軍英雄，連馬祖兩棲營偵三連門口至今都仍為他豎立銅像。

有網友在臉書社團「中華民國-陸軍蛙人海蛟海龍部隊粉絲團」貼文表示：「我們尊敬的前輩前國軍英雄，兩棲營偵三連連長毛守義中校，不幸於1/25晚上8點42分，脫離病魔的苦痛，離開我們，願毛連長一路好走。」陸軍司令部晚間證實這項訊息。

據了解，毛守義是河南濬縣人，15歲跟與哥哥從軍，後來加入國軍，跟著國民政府播遷來台。當時海龍蛙兵營長劉雨成（後晉升為將軍）非常賞識，便重用毛守義訓練蛙兵部隊、戍守仁愛村鐵板部落，而毛也不負所託，不僅訓練出無數頂尖蛙人，還多次率兵與對岸水鬼對抗，甚至夜渡獵取共軍人頭，立下赫赫戰功。

毛守義作戰沉穩，屢次都能順利完成任務、威名遠播，破例從士官晉升軍官，官拜中校，負責訓練馬祖的海龍蛙兵，而且自此一待就是16年，還被當地封為「馬祖海龍王」，幾與「金門海龍王」劉雨成將軍齊名，直到59歲才光榮退伍。

回顧傳奇一生，毛守義戍守馬祖多年，可說是台灣最後一位「水鬼」。時至今日，馬祖兩棲營偵三連的門口仍立有他蛙兵身型的塑像，為的就是紀念他一生為國家出生入死。

鮮為人知的是，國軍在越戰時期曾秘密挑選10位菁英，計畫派赴越南進行敵後情蒐工作。毛守義作為被選上的其中一員，與其他人一同搭秘密飛機前往，但半年後回國的包括他在內只剩7人；當時妻子氣他消失整整半年，一度吵著要離婚。