陸委會認定違法　台籍社區主任助理嘆：望能實事求是

▲台籍廈門社區主任助理李佩珍。（圖／記者蔡浩祥攝）

記者蔡浩祥／台北—廈門海滄報導

廈門市海滄區政府網站23日發布招聘公告，有意聘僱8位台籍社區主任助理，陸委會經會同相關機關確認後，認定違反《兩岸人民關係條例》。對此，來大陸任職台籍廈門社區主任助理已有五年的李佩珍接受《ETtoday新聞雲》訪問坦言，自己工作與黨政軍無關，希望政府能實事求是。

《兩岸人民關係條例》第33條第2項明定，台灣地區人民、法人、團體或其他機構，不得擔任經陸委會會商各該主管機關公告禁止之大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關、團體之職務或為其成員。

李佩珍指出，陸委會以《兩岸人民關係條例》認定赴陸任職社區主任助理是違法情事；不過，自己工作與大陸黨政軍毫無關聯，就跟台灣社區發展協會的幹事一樣。

她進一步指出，從工作內容看，自己就是單純負責社區營造工作，薪資也是透過第三方公司支付，雙方簽署勞務合同。

▲近年大陸推動鄉村振興規劃方案，台灣的社區營造工作成為借鏡對象。（圖／台東縣政府提供）

以李佩珍負責的海滄區青礁村為例，該村以顏姓為主，也是大甲鎮瀾宮董事長顏清標的祖籍地，全台約有11萬顏氏族人，每年返鄉祭祖的對接工作，則交由她負責聯繫、對接，「沒有任何涉及黨政軍事務」。

2013年，廈門市推出了以社會治理為執行模式的《美麗廈門戰略規劃》，當時的李佩珍隨著當時所屬的單位 — 台灣大學城鄉發展基金會團隊來到了廈門市海滄區，所負責的村莊是院前社，8個月後，合同項目結束，團隊返回台灣，而她留了下來。

2014年，李佩珍成立「濟生緣合作社」，半個月內整治成果讓出的雞舍、鴿舍、豬舍、廁所等共計56戶62處場所，面積約1萬平方米，投公投勞達1000多人次，清理垃圾共計約500噸。

她說，當地人自己也很驚訝，說這一切變化太快，像「火箭速度」。