《隔壁親家》音樂劇再登廈門！澎恰恰、許效舜「閩南語」搏感情

▲《隔壁親家》劇照。（圖／音樂時代提供，攝影陳效真）

記者蔡紹堅／台北報導

澎恰恰、許效舜主演的閩南語音樂劇《隔壁親家》2月20、22日將在福建福州市、廈門市演出。《隔壁親家》首演於2009年，2014年就曾到廈門演出，當時就獲得眾多好評，此次重返福建，主演澎恰恰、許效舜都非常興奮，迫不及待要用閩南語跟觀眾「搏感情」。

《隔壁親家》音樂劇改編自作家廖風德的同名小說，由「音樂時代劇場」籌劃，背景為50、60年代的台灣，以閩南語融合台灣的鄉土文化，10年來在全台已巡迴演出60場。此劇的藝術總監、編劇楊忠衡表示，《隔壁親家》首演至今已經10年，主演「石龍伯」與「粗皮雄」的澎恰恰、許效舜也陪伴此劇10年，這是一個很厲害的紀錄，「澎哥已經演出這麼多場，又是舞台上的老江湖，但每次上台前都還是很緊張，他常告訴我，這部戲對他來說不只是一場演出，更是一個使命。｣

《隔壁親家》首次登陸是在2014年，當時在廈門的閩南大劇院演出了3場，反應非常熱烈，大陸的觀眾也給了很高的評價。楊忠衡指出，《隔壁親家》是閩南語音樂劇，對同樣說閩南語的廈門觀眾來說很有共鳴，另外，此劇的背景是台灣50、60年代，又結合很多台灣的鄉土文化，對大陸的觀眾來說很有新鮮感，「當然，澎哥、舜哥生動、逗趣的表演風格也是一絕，每次都令觀眾驚嘆不已。」

《隔壁親家》登陸的過程其實也是一場巧合，楊忠衡說，閩南大劇院的總經理羅艷多年前來台灣考察，偶然偶然看了《隔壁親家》的演出，她出身音樂科班，又不懂閩南話，是「最難接受」台灣本土音樂劇的背景，但卻看完演出後，整個人都被震撼了，非常喜歡，「一謝幕她就跑到台前，說要邀請劇組到廈門演出，回廈門後也積極促成，我們認為是個很棒的機會，雙方就這樣子合作了。」

▼「音樂時代」藝術總監楊忠衡。

談到大陸、台灣音樂劇市場的差別，楊忠衡告訴記者，大陸的市場巨大、資金龐大、人才眾多，政府也很願意投入，這是台灣比不上，也不能比的，「不管是哪個產業，擁有市場，才有繁榮發展的養分，這是很現實的道理。另外，相關單位的重視、人才的培育也是重要的一環，大陸好幾個音樂學院都有開設音樂劇系，找來的師資也都非常優秀，甚至有許多國際知名的音樂劇演員。」

不過，台灣也不是全無優勢的，楊忠衡提到，台灣的創作能量還是很有魅力，像是是周杰倫的《不能說的秘密》在大陸被改編成音樂劇，非常受歡迎，李宗勝的音樂也被改編成《綑綁上天堂》，受到很大的關注，這都是相當明顯的例子，「台灣有很多好的創作、表演人才，但受限於市場，大家都過得苦哈哈，大陸有很大的市場，也有人才、作品的需求，兩岸合作很可能是台灣音樂劇發展上的一個解答。」

閩南語音樂劇《隔壁親家》2月20日於福州福建大劇院、2月22日於廈門閩南大劇院演出。