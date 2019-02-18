嘉義溪北六興宮赴福建進香　兩岸媽祖信眾交流「善文化」

▲嘉義溪北六興宮媽祖。（圖／記者翁伊森攝，下同）

記者蔡紹堅／綜合報導

嘉義溪北六興宮的媽祖信眾日前率團赴福建進行宗教交流，17日來到廈門沙坡尾的朝宗宮，向媽租拜謁進香，也與當地的媽祖信眾交流。據了解，六興宮此趟共走訪泉州天后宮、惠安如是禪寺、莆田文峰宮、廈門南普陀、朝宗宮及銀同天后宮，行程共5天4夜，將於 19 日圓滿回鑾。

溪北六興宮主委的江筱芃表示，這是六興宮連續第二年前往福建進行宗教文化交流，出發前廟方舉行了隆重的祭祀科儀，「每年開啟參訪交流活動前，都會向媽祖擲茭請示，今年媽祖賜下金言『向善若水，擇善向前』，作為交流的主題。」

參觀廈門朝宗宮時，江筱芃指出，很早就聽聞朝宗宮以媽祖「立德、行善、大愛」精神，展開眾多卓有成效的工作，很幸運能來此會香拜訪，期待未來能共享宮廟資源，達成更進一步的文化交流，「世界媽祖一家親，一路上受到各宮廟盛情接待，這是因媽祖聚起的『善的因緣』。」

朝宗宮的主委林招治表示，媽祖是「真、善、美」的化身，六興宮信眾秉持媽祖賜言，以「向善若水．善．擇善向前」為主軸蒞臨交流，體現了媽祖慈悲為善，包容似水的襟懷，「我們願與台灣六興宮分享朝宗宮的『善行善舉』，共同將中華傳統文化中的『善』文化發揚光大。」