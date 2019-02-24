「打怪速度這麼快」產子2年罹癌秒變二期　26歲媽：只要有愛愛就要做抹片

▲26歲的媽媽在生完孩子2年後就患上子宮頸癌。（圖／示意圖／記者李佳蓉攝）

生活中心／綜合報導

一名女網友日前在臉書分享，24歲生完小孩後，每年都會做一次抹片檢查，卻在26歲時，發現自己在短短8個月內，已經從「癌前病變進入到第二期」，幸虧發現得早，治癒的可能性很大。她也藉此呼籲，無論幾歲，只要開始性行為後，就應該正視子宮頸抹片檢查的重要性。

女網友在臉書《美妝公社》表示，24歲生完小孩時，是到一般婦產科做傳統抹片檢查，當時的結果呈現陰性，「我才24歲，身體健康活跳跳的咧，檢查心安的。」25歲時，她到大型婦產科做檢查，醫生當時建議她做新型薄型抹片，相較於傳統檢查60%到90%的準確度，薄型的檢體細胞更均勻，準確度達到70%到95%，她因此決定採納醫生建議。

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▲原PO呼籲女性要定期做抹片檢查。（圖／示意圖／pixabay）

檢查結果在一周後出爐，發現是「零期癌前病變（原位癌）」，醫生說，由於原PO處於癌症最初階段，有可能自我痊癒，因此每個月追蹤一次就可以。因為狀況輕微，原PO回家後沒有多想，直到8個月後才想起應該要再檢查一次。沒想到這次醫生告訴她，8個月前，情況就已從癌前病變一路升級到「二期」，靠免疫力已經無法自癒，因此必須做大切片，也就是「錐形切除術」，將病灶根除。

原PO說，目前大切片結果還沒出來，但自己才26歲就被檢查出癌症二期，實在令人吃驚，「怎麼打怪速度這麼快」，「如果我是一個30歲才開始做抹片的人，那時候癌細胞已經吃掉我多少健康細胞去了，搞不好不是做大切片就能解決的事情了。」因此她呼籲，「要提醒各位美女趕快做一下抹片檢查，不管幾歲有性行為後就要做。」