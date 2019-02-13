「瘧原蟲治癌」以毒攻毒？　專家曝：現在下結論都太早

▲中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院教授陳小平 。（圖／翻攝自SELF格致論道講視頻）



大陸中心／綜合報導

近日中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院教授陳小平發表的演講瘋傳，內容稱該研究團隊已經發現「癌症死亡率」與「瘧疾發病率」呈現負相關關係，並討論瘧原蟲對治療癌症有幫助的相關議題。目前實驗結果顯示，在10名病人中，有5名治療效果明顯，其中2名「可能」被治愈。

據《新浪網》報導，中國科學院SELF論壇的演講於今年1月28日發表的視頻指出，瘧原蟲是一種微小生物，由它感染引起的疾病即為瘧疾。陳小平表示，他在1985年讀研究所時就曾注意到，好像哪裡比較多瘧疾，哪裡的癌症死亡率就低，「難道瘧疾有抗癌功效？」這個假設也促使他走上這條研究「瘧原蟲抗癌」之路。

研究團隊分析了全球多國50多年的瘧疾發病數據後發現，瘧疾發病率與癌症總體死亡率之間存在著明顯的負相關關係，該團隊試圖通過動物實驗尋找原因，並將實驗老鼠分為兩組，一組只接種癌細胞，一組接種癌細胞後再接種瘧原蟲，結果發現，瘧原蟲感染明顯抑制惡性腫瘤的生長和轉移，也延長了肺癌、肝癌、乳腺癌等老鼠的壽命。

▲陳小平發現「哪裡比較多瘧疾，哪裡的癌症死亡率就低。」（圖／達志／示意圖）



陳小平進一步分析，癌症老鼠感染瘧原蟲後，免疫細胞被激活，殺滅了部分癌細胞。該團隊於2016年與鍾南山院士團隊合作，展開瘧原蟲免疫療法治療晚期腫瘤的「人體臨床試驗」，他們注入1毫升含有瘧原蟲的細胞至癌症患者體內，結果顯示，「在10名患者中，有5名見效，其中2名可能被治愈。」

在陳小平公佈的臨床試驗病例中，兩個「可能」被治愈的晚期癌症病例格外引人關注，許多人認為「可能」治癒是因為醫學上驗證療法效果有一個重要指標，觀察5年裡癌症是否復發，而這項研究中，對最早患者的觀察才兩年，若要說「治癒」的話，為時過早。

鍾南山則在公眾熱議時表示，該療法仍在實驗中，尚未達到被批准條件性用藥的階段，目前該項研究仍有很多未知數，還沒有充分的證據和足夠數量的案例證實這個方法有效，個別案例不足以說明問題。他也強調，「現在看起來有一些苗頭，但是現在下結論太早了。」