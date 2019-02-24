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不只手機／OPPO於MWC啟動5G登陸計畫　AR購物、3D影像通話都要做

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▲▼2019 OPPO創新大會。（圖／OPPO提供）

▲2019 OPPO創新大會。（圖／OPPO提供）

記者邱倢芯／綜合報導

手機廠商OPPO於今（23）日在西班牙巴塞隆納舉辦2019 OPPO創新大會，向全球消費者正式推出旗下首款5G手機；且有進一步地提出5G登陸計畫，倡議並承諾將充分發揮力量，與已經達成合作的電信商，以及潛在的合作夥伴攜手，共同推動5G產品和服務的實現，也透過影片帶大家見證5G實現從AR購物到3D影像通話等應用的無限可能。

OPPO副總裁蔣安奕表示，作為一家科技公司，OPPO堅信持續創新技術可以為使用者帶來更多價值。展望未來，2019年OPPO也將不斷進行技術探索，整合包含5G和影像技術等領域的最新技術，為手機產業帶來影響深遠的改變。用新的硬體、通訊方式和服務，為更多消費者持續將創新科技轉化為真正的產品。

OPPO不僅透過這次大會向全球消費者展示了領先科技，也表達了OPPO對成為5G+時代科技探索者和領導者的無比信心。在深入探索5G+時代同時，OPPO也將繼續針對5G、影像、AI、快充以及新形態與新工藝等五大技術領域展開更深入的研發和佈局，並透過將研究成果實際轉化為產品的方式，讓全球消費者享受科技帶來的便利與創新體驗。

高通Incorporated總裁Cristiano Amon也表示，OPPO在4G時代展現出了強大的領導力，目前在5G發展的進度也具有領先優勢。我們從5G時代中看到了持續探索、不斷創新的巨大機會，因此我們也十分期待與OPPO通力合作，共同成就5G未來」。

OPPO首款5G智慧型手機便是與高通合作的成果之一，將搭載全球首個商用5G行動平台Snapdragon 855，透過Snapdragon X50 5G數據機晶片組打造非凡的5G行動體驗。

而此次的2019 OPPO創新大會中，除5G技術外，2019 OPPO創新大會上另一引人關注的亮點便是10倍混合光學變焦技術。這是OPPO首次展示了該技術的實拍照片，並透過技術應用展示說明OPPO如何透過 「超廣角+超清主攝+長焦」的三攝結構，賦予手機用 ”接力” 方式實現全焦段拍攝覆蓋的能力，進而大大提升拍攝者的影像創作能力。現場的體驗環節也用最直覺的方式，讓媒體及與會嘉賓更清楚瞭解10倍混合光學變焦在微縮景觀下帶來的完美拍照體驗。

▲▼2019 OPPO創新大會。（圖／OPPO提供）

▲▼OPPO10倍混合光學變焦技術。（圖／OPPO提供）

▲▼2019 OPPO創新大會。（圖／OPPO提供）

為了兼顧10倍變焦的拍攝體驗與智慧手機的輕薄設計，該技術採用了獨創的 「潛望式結構」，不但大幅降低了鏡頭模組厚度，還將超高畫質主鏡頭和長焦鏡頭的對焦馬達合而為一，節省更多機身空間，讓長焦鏡頭得以採用更大尺寸的感光元件，呈現更好的長焦成像品質。超高畫質主鏡頭與長焦鏡頭同時也導入了雙OIS光學防手震，能幫助使用者輕鬆實現更穩定、清晰的拍攝效果。

OPPO表示，10倍混合光學變焦技術將在2019年第二季新品中實現商用，為大家帶來更領先的手機攝影體驗。

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關鍵字：OPPO,MWC,5G,AR,10倍混合光學變焦技術

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