　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

元大康健AIA友邦失能險大車拼　保代電銷通路跟著熱賣

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼失能險的生活扶助保險金相關理賠條件與保證給付期等條款定義。（圖／記者李蕙璇繪製）

▲失能險的生活扶助保險金相關理賠條件與保證給付期等條款定義。（圖／記者李蕙璇繪製）

記者李蕙璇／台北報導

目前壽險公司中，仍持續經營電話行銷通路的元大、AIA友邦與康健人壽，其失能扶助險保單受到市場上陸續傳出的停售、取消保證給付、承保從嚴的效應之下，為保代通路等銷售保障型保單中熱賣一款。

東森保險代理人公司總經理李致琳以元大、AIA友邦及康健人壽的失能扶助險保單商品為例，說明這三家保單的特色，失能扶助險保費相對長照險低、理賠認定較為明確，保障範圍為1~11級失能（殘廢）等級。

元大人壽－幸扶一生雙重照護終身扶助險、 祝扶年年失能照護終身險、新祝扶年年失能照護健康險附約

以30歲女性而言，投保失能扶助險20年繳、保額100萬，年繳保費約需1萬2,900元。當保戶因為1~11級失能（殘廢）等級時，依約給予豁免保費機制（無須繳交保費）。

勝：優於其他提供1~6級失能（殘廢）豁免保費範圍的保單商品。情況較嚴重的1~6級失能，除了一次性給付的失能保險金，另有按年給付的失能生活扶助保險金，保證給付15年，並可隨時貼現一次給付，緩解長期照護的財務壓力之外，亦可因應緊急開支。

▼以AIA友邦人壽長保幸福終身保險（失能扶助險）為例，假設一位30歲男性保額5萬元、繳費20年的保單試算各項理賠金。（圖／記者李蕙璇繪製）▲▼東森保代以AIA友邦人壽長保幸福終身保險（失能扶助險）為例，假設一位30歲男性保額5萬元、繳費20年的保單試算各項理賠金。（圖／記者李蕙璇繪製）

AIA友邦人壽－長保幸福終身保險

保障到100歲，提供7種保險金給付中，「失能保險金」是因疾病或傷害導致「失能程度與保險金給付表」所列1~11級失能程度之一者，按失能等級依比例給付【5％~100％】×診斷確定日當時「保險金額」的30倍。

「失能扶助保險金」，則是給付保戶1~6級失能程度時，於被保險人診斷確定日後之每一保單週月日，按診斷確定當時「保險金額」，每月給付一次，給付期限為180個月。並還會給付一次為限的「失能關懷保險金」，是在保戶1~6級失能程度時，按診斷確定日當時「保險金額」的5倍計算加以理賠。

勝：顧及長期看護、輔具、營養費等生活開銷的龐大壓力所提供的7種保險金給付，還設計健康生存時也能領取生存保險金，非只有在失能時才用到保險，身故時也是會退還保費的還本型商品。

▼康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（左）主持23個國家健康指數調查。右為鄧惠文醫師。（圖／記者李蕙璇攝）▲▼康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（左）主持2018年23個國家健康指數調查。右為與鄧惠文醫師。（圖／記者李蕙璇攝）

康健人壽－照護終身健康保險、失能扶助險

無論是因疾病或意外傷害事故所致1~11級失能，依嚴重程度按比例提供單筆給付的失能保險金，因意外傷害事故造成則加倍理賠。

勝：若不幸嚴重程度達1-6級失能，除了豁免繳費期間內應繳保費，每月還給付2%保險金額的失能扶助保險金，保證理賠120個月、最長達240個月，幫助客戶在收入中斷時生活有所依靠。以投保保額100萬元的30歲男性為例，年繳保費約3萬元。

延伸閱讀

►馬虎漏說2年前吃過抗血壓藥　竟遭壽險解約還拒賠醫療金

►3種陰錯陽差常致保單失效　再漏掉催告函難挽救

►失能險今年起從嚴核保　民眾投保意願意外大幅提高

ET快訊
快訊／5566第4位團員出現了！合唱《無所謂》有洋蔥
快訊／「我被開槍...」蘆洲男左後背中彈！一路走到醫院求救
好市多「懶人新神物」好吃又方便　網激推：一口氣吃3杯！
杜拜女網／謝淑薇雙打直落二奪冠！收下生涯第21冠

關鍵字：元大,康健,AIA友邦,失能險,失能扶助險,大車拼,保代,電銷,熱賣,東森保代

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

3種陰錯陽差常致保單失效　再漏掉催告函難挽救

迷糊卡友贏回忘繳費壽險保單　全靠契約這一條款

馬虎漏說2年前吃過抗血壓藥　竟遭壽險解約還拒賠醫療金

錯失2個截止期危及壽險失效　保單貸款清償＆申領保險金時間

產險業務員老實說　碰超跑免驚反而必閃老爺車會賠更多

有一得卻一失　老翁拿回失效壽險保單卻領不到雙眼失明理賠金

老翁以為從保單領錢不用還　雙眼失明申請理賠才知欠款失效

一生限買1張／保經保代業務規劃壽險必備　小額終老險

殺手鐧調高宣告利率吸客　利變險熱賣持續增溫

失能險今年起從嚴核保　民眾投保意願意外大幅提高

斯亞尬舞一半「奶罩全露」　羅志祥急喊卡：再給我一次機會

駁火影片曝光！女警遭近距離開槍　驚險閃過...「連開15槍」擊斃兇嫌

台大恐怖男施暴3女友再道歉！　藏滿「前任裸照」她驚：有我名字

日本妹「3個月沒洗澡」街頭討抱 實測台灣人熱情度可愛才是重點？

用「魚」發電！ 高二生釣出靈感 獲工程學科一等獎 有望赴美參展

咘咘連推4下...結局ＧＧ　BO妞反擊「表情成亮點！」

鳴人遇基友佐助...2人浴室狂奔　魔性影片網笑翻：到底跑多久

新北屁孩載妹「殺人式超車」　Gogoro車主被擊落呆看離去背影

吸貓患者挑戰14種口味的浪浪　鮮奶味、嬰兒味吸到停不下來

駕駛佔路肩堵救護車救父親！　女兒跪地磕頭求讓道死神仍上門

元大康健AIA友邦失能險大車拼　保代電銷通路跟著熱賣

3種陰錯陽差常致保單失效　再漏掉催告函難挽救

出遊單靠旅行社發卡銀行贈保險　避免太陽春可多比較

手機螢幕破裂刮傷發生率近6成　近百萬人買保險護新機　　

迷糊卡友贏回忘繳費壽險保單　全靠契約這一條款

馬虎漏說2年前吃過抗血壓藥　竟遭壽險解約還拒賠醫療金

少年側錄與小女友視訊做愛　「好康逗相報」給友人然後…GG了

ABL／吳永盛對未來採取開放態度　夢想為中華隊出征

泰國網紅低成本Cos艾莉塔　手拿湯匙、鍋碗瓢盆當盔甲100%神還原

悟空、達爾變潮了？穿長版風衣現身在《七龍珠超：布羅利》

「電戰咆哮鯊」殲-15D準備服役　首艘國產航母將搭載6架

效法「海龍王」毛守義精神　兩棲營團結精誠海域殲敵

胸前釘下象徵榮譽的蛙牌　海龍蛙兵通過硬漢路挑戰

輕裝沙地運動磨練毅力　羅啟宏二次挑戰硬漢路喜獲蛙牌

崇拜《沉默的羔羊》漢尼拔　男大生「爆頭碎屍」同學…吃了他的肝！

空軍航院發明民生綠能技術　配合南向政策推廣東南亞

阿柴剃完毛照鏡子「秒定格」 看到新造型眼神死：這是誰...

保險熱門新聞

漏說抗血壓藥　保單被解約還拒賠

元大康健AIA友邦　失能險大車..

失能險今年從嚴核保　送件激增

一天7元年享百萬保障　寵物險

3點懂失能扶助險熱賣　PK長照..

迷糊卡友贏回保單　全靠這一條

出遊單靠旅行社發卡銀行贈保險　..

3種陰錯陽差　常致保單失效

手機螢幕破裂刮傷發生率近6成　..

信用卡過期渾然不知　6年後才知..

郵局熱賣7年的保單　增額還本　

一張表懂失能險保證給付15年　..

一張表搞懂失能險與長照險！　挑..

一生限買1張／小額終身壽

更多熱門

相關新聞

3點懂失能扶助險熱賣　PK長照險保費理賠認定大不同

失能扶助險的銷售件數持續增加中，保險界主管多認為除了因為民眾愈關切退休長照議題、保費較為親民之外，還有因為舊保單停賣、承保從嚴等效應的發酵。

你不知道的Aesop「隱藏版」好物

殺手鐧宣告利率　利變險增溫

一生限買1張／小額終身壽

狗貓8成主人願買單　一年寵物險保費2600最受捧場

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

快訊／5566第4位團員合唱《無所謂》　

30歲女「那邊爆腫像西瓜」：是狗害的

網激推！好市多「懶人新神物」

蔡瑞雪「我們公開了」緊牽許凱皓

《還願》恐懼蔓延！網點名「日月明功虐死案」

日河流驚現3.4公尺深海大烏賊

插畫家「超直白」認了整型！

嫩模悠閒喝星巴克　登機飛機走了

即／蘆洲男左後背中槍！一路走到醫院求救

多年感情就此結束...男走進女友住家　含淚上吊死在她的臥房

台南女嫌疑為失眠所苦　曾曝：再不睡要往生了

消失近40年！台灣雲豹現蹤阿塱壹

台南清秀女失眠3天刺婦！強制送醫

女兒7月孕肚跪救昏迷父！白沙屯媽祖回頭摸手

福特全新Focus全台首撞

更多

最夯影音

更多

斯亞尬舞一半「奶罩全露」　羅志祥急喊卡：再給我一次機會

駁火影片曝光！女警遭近距離開槍　驚險閃過...「連開15槍」擊斃兇嫌

台大恐怖男施暴3女友再道歉！　藏滿「前任裸照」她驚：有我名字

日本妹「3個月沒洗澡」街頭討抱 實測台灣人熱情度可愛才是重點？

用「魚」發電！ 高二生釣出靈感 獲工程學科一等獎 有望赴美參展

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面