元大康健AIA友邦失能險大車拼　保代電銷通路跟著熱賣

▲失能險的生活扶助保險金相關理賠條件與保證給付期等條款定義。（圖／記者李蕙璇繪製）

記者李蕙璇／台北報導

目前壽險公司中，仍持續經營電話行銷通路的元大、AIA友邦與康健人壽，其失能扶助險保單受到市場上陸續傳出的停售、取消保證給付、承保從嚴的效應之下，為保代通路等銷售保障型保單中熱賣一款。

東森保險代理人公司總經理李致琳以元大、AIA友邦及康健人壽的失能扶助險保單商品為例，說明這三家保單的特色，失能扶助險保費相對長照險低、理賠認定較為明確，保障範圍為1~11級失能（殘廢）等級。

元大人壽－幸扶一生雙重照護終身扶助險、 祝扶年年失能照護終身險、新祝扶年年失能照護健康險附約

以30歲女性而言，投保失能扶助險20年繳、保額100萬，年繳保費約需1萬2,900元。當保戶因為1~11級失能（殘廢）等級時，依約給予豁免保費機制（無須繳交保費）。

勝：優於其他提供1~6級失能（殘廢）豁免保費範圍的保單商品。情況較嚴重的1~6級失能，除了一次性給付的失能保險金，另有按年給付的失能生活扶助保險金，保證給付15年，並可隨時貼現一次給付，緩解長期照護的財務壓力之外，亦可因應緊急開支。

▼以AIA友邦人壽長保幸福終身保險（失能扶助險）為例，假設一位30歲男性保額5萬元、繳費20年的保單試算各項理賠金。（圖／記者李蕙璇繪製）

AIA友邦人壽－長保幸福終身保險

保障到100歲，提供7種保險金給付中，「失能保險金」是因疾病或傷害導致「失能程度與保險金給付表」所列1~11級失能程度之一者，按失能等級依比例給付【5％~100％】×診斷確定日當時「保險金額」的30倍。

「失能扶助保險金」，則是給付保戶1~6級失能程度時，於被保險人診斷確定日後之每一保單週月日，按診斷確定當時「保險金額」，每月給付一次，給付期限為180個月。並還會給付一次為限的「失能關懷保險金」，是在保戶1~6級失能程度時，按診斷確定日當時「保險金額」的5倍計算加以理賠。

勝：顧及長期看護、輔具、營養費等生活開銷的龐大壓力所提供的7種保險金給付，還設計健康生存時也能領取生存保險金，非只有在失能時才用到保險，身故時也是會退還保費的還本型商品。

▼康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（左）主持23個國家健康指數調查。右為鄧惠文醫師。（圖／記者李蕙璇攝）

康健人壽－照護終身健康保險、失能扶助險

無論是因疾病或意外傷害事故所致1~11級失能，依嚴重程度按比例提供單筆給付的失能保險金，因意外傷害事故造成則加倍理賠。

勝：若不幸嚴重程度達1-6級失能，除了豁免繳費期間內應繳保費，每月還給付2%保險金額的失能扶助保險金，保證理賠120個月、最長達240個月，幫助客戶在收入中斷時生活有所依靠。以投保保額100萬元的30歲男性為例，年繳保費約3萬元。

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