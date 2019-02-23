宜縣中小學運動會成績亮麗　6項12人次破大會紀錄

▲▼經過3天激烈競賽，2018學年度宜蘭縣中小學運動會，23日下午圓滿閉幕，共計6項12人次破大會紀錄。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

2018學年度宜蘭縣中小學運動會於21日至23日，在宜蘭運動公園田徑場熱烈展開，選手們無論晴雨暖冷，仍與同場競技的友校同學全力拚搏，努力追求個人成績與團體榮譽。經過連續3天激烈的競賽，共計6項12人次破大會紀錄。

宜蘭教育處表示，2018學年度宜蘭縣中小學運動會共計6項12人次破大會紀錄，分別是。

一、高中男子組撐竿跳高，黃宇昇（宜蘭高中），成績4.11公尺

二、國中男生鐵餅，陳茂瑋（文化國中），成績38.74公尺。

三、高中女子組撐竿跳高，林芷涵（宜蘭高商），成績3.10公尺。

四、國小女童甲組4×100公尺接力，施家淇、陳元恩、邱雅惠、蕭宇倢（公正國小），成績54.38秒。

五、國中男生標槍，洪雋熙（三星國中），成績56.75公尺。

六、國小女童甲組4×200公尺接力，孫孟瑄、陳元恩、蕭宇倢、施家淇（公正國小），成績1分55.95秒。

在23日下午閉幕典禮中，宜蘭教育處長示，投資縣民的健康財富，是重要的施政目標，未來縣府會持續建設，要讓縣民有更好的運動環境，也會透過各項活動的舉辦，帶動宜蘭的孩子都能養成運動的好習慣。