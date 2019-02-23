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猛滑「麥當勞點餐機」吃不到漢堡！　韓嬤難過：吃個飯都被捉弄

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文／羅小編

酸酸們到速食餐廳用餐時有使用過「自助點餐機」點餐的經驗嗎？台灣麥當勞自從去年4月起開始在內湖舊宗、羅斯福、三重重陽等餐廳陸續事先推出「電子化」服務，只要手指點擊螢幕，就可以點餐、甚至飲料可以去冰，期待引進自助點餐機後能有效紓解排隊人潮，減少顧客等待時間。

▲▼韓國麥當勞（圖／記者羅翊宬攝）
▲南韓慶州市麥當勞（圖／記者羅翊宬攝）

雖說目前電子點餐機在台灣的速食餐廳內仍未普及，不過有去過南韓旅遊的酸酸們應該對「自助點餐機」不陌生，南韓速食業者推出早已行之有年，櫃台前通常只有一位員工負責送出餐點，需要點餐的顧客一律只能透過自助點餐機。

▲▼韓國麥當勞（圖／記者羅翊宬攝）
▲韓國麥當勞內的自助點餐機（圖／記者羅翊宬攝）

如今科技愈來愈發達，愈來愈多服務必須仰賴電子科技產品，在點餐機下端刷卡付現，解決須攜帶大筆鈔票出門的問題，雖說對年輕人來說早習以為常，而且店員也不必花時間應付奧客，但是對於不熟悉3C產品操作、菜單介面的長輩們，可能就是一項非常困擾的難事了......

▲▼麥當勞,南韓（圖／翻攝自Yotube@SBS 뉴스）
▲長輩們根本不懂如何點餐（圖／翻攝自Yotube@SBS 뉴스）

韓媒《SBS NEWS》走訪首爾一間速食餐廳實測發現，有3名年約60多歲的女性走到點餐前，拿出信用卡反覆刷卡，最後還是宣告點餐失敗，直接走向櫃台錢的店員求救點餐，而另外2名男性更是乾脆放棄點餐，直接走出店門外。

這種現象不指出現在速食餐廳，記者們到龍山站（용산역）的電子售票機，更是發現由於電子售票機設計的高度過高，坐在輪椅上的身障人士根本看不清楚螢幕上的字！

▲▼麥當勞,南韓（圖／翻攝自Yotube@SBS 뉴스）
▲身障人士無法順利操作自動售票機（圖／翻攝自Yotube@SBS 뉴스）

號稱韓國的國民奶奶、高齡73歲的Youtuber朴莫禮（박막례，音譯）也跟著孫女一同到麥當勞點餐，奶奶表示想要到麥當勞吃漢堡，孫女當然從旁協助啦！

不過「自助點餐」對於上了年紀的長者來說真是一件惱人的事，光是介面上寫著「點擊螢幕後開始點餐」（주문하려면 터치하세요）就足以讓奶奶傷透腦筋，因為韓文上的「터치」事實上唸起來就是英文的Touch，而介面上以「테이크 아웃」表示外帶，也就是英文的Take-out，不熟悉英文用語的長輩們根本看不懂啊！

▲▼麥當勞,南韓,自助點餐機（圖／翻攝自Youtube@박막례 할머니 Korea Grandma）
▲奶奶看不懂外帶的英文Take-out（테이크아웃）（圖／翻攝自Youtube@박막례 할머니 Korea Grandma）

本來生理上因為老花眼就已經夠累人了，還要在限定時間內從眼花撩亂的菜單介面選取想要吃的烤肉漢堡，奶奶光是點漢堡、附餐、飲料，「時間超過」就跳出3、4次，奶奶的神情顯得十分徬徨、無助，最後皺起眉頭：「我不吃了，妳來點吧......」

就連一旁的孫女也在影片字幕上透露，就連自己也看不懂該如何在雜亂的菜單介面中點餐，最後漢堡終於做好了，不但不是奶奶想要的烤肉漢堡，就連可樂也被換成咖啡......

▲▼麥當勞,南韓,自助點餐機（圖／翻攝自Youtube@박막례 할머니 Korea Grandma）
▲吸～～這不是烤肉漢堡！（圖／翻攝自Youtube@박막례 할머니 Korea Grandma）

影片底下引起廣大迴響，有網友表示根本不解為何明明在韓國，菜單上還是以韓式英文標註；而有網友則表示，業者應該要特別列出長者們較喜好的餐點，而字體也該放大。

►南韓星巴克不收現金！　百店即日啟動「電子支付」逛首爾別忘
▲▼韓國麥當勞（圖／記者羅翊宬攝）
（圖／記者羅翊宬攝）

其實小編前陣子在韓國也曾經到麥當勞用餐，不過看到複雜的介面、加上還要刷卡才能取餐......嗯～我還是乖乖向店員點餐好惹ㅠㅠ

▼▼▼想要知道更多韓國最奇葩的故事嗎？小編粉絲團新開張～歡迎來玩ㅋㅋ！

延伸影音

via SBS NEWS박막례 할머니 Korea Grandma

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關鍵字：南韓,韓國,自動點餐機,速食,電子化

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