中正犯防民調警政司法滿意度：八成不信任法官！

▲中正大學犯罪研究中心新民調：八成不信任法官！（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

國立中正大學犯罪研究中心針對107年重大治安議題進行電訪研究調查，發現僅僅21.9％的民眾相信法院法官可以公平公正審理、判決案件，亦即有近八成的民眾，不信任法官審理案件的公正性。另外有3成2的民眾滿意檢察官犯罪偵查表現，比例高出對法官的信任度。

國立中正大學犯罪研究中心召開的「107年全年度臺灣民眾對司法與犯罪防制滿意度之調查研究」發表會公佈調查結果，其中對法官信任度持續下降，比起上次的調查結果，信任度下降1.2個百分點，達到新低的21.9％。對法官不信任的程度，也反映在政府推動司法改革的滿意度，對司改工作不滿意度也高達80.9％。

民調並未說明民眾不滿意法官的原因，不過「台灣司法人權進步協會理事長」何俊英認為，部分法官判決背離人民情感，也沒有建立「法律之前人人平等」同一標準，讓民眾難以信賴。再加上近來判決出現對社經地位較高者更為嚴苛的仇富趨勢，也放寬對弱勢者的標準，兩極化的法律見解讓人無所適從，因此何俊英建議法官嚴守「我心如秤，不能為人作輕重」立場。

另外民調也顯示，民眾對住家附近或社區安全的滿意度持續提升，在「住家與社區治安狀況的觀感」上，91.3%的民眾感覺住家附近安全，比起前次調查上升2.4%，達到歷年最高點。這也反映在維護治安第一線的警政人員滿意度上，民眾對「警察維護治安工作」滿意度達77.5%，也是達到歷年最佳表現。

本次調查於今年1月23至25日舉行，完成訪問全台1802位民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差最大為正負2.31%。

